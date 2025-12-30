Saime pausa sus labores por Año Nuevo: conozca la fecha del reinicio de actividades

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó a la ciudadanía sobre los ajustes en su cronograma de atención con motivo de las festividades de fin de año.

Aunque las oficinas a nivel nacional mantienen su horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. durante la temporada decembrina, la institución confirmó la suspensión total de actividades durante los días feriados y sus puentes correspondientes en sus redes sociales.

Según el comunicado oficial, las oficinas del Saime permanecerán cerradas el 31 de diciembre, así como el 1 y 2 de enero. La medida aplica para todas las sedes administrativas y de atención al público en el territorio nacional, por lo que se insta a los usuarios con trámites pendientes de cedulación o pasaporte a tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos durante estas fechas de asueto.

Saime y el reinicio de sus actividades

La institución destacó que el servicio se restablecerá con total normalidad el próximo lunes 5 de enero de 2026.

A partir de esa fecha, los ciudadanos podrán acudir nuevamente a las oficinas para retirar documentos o asistir a citas programadas en el horario habitual, garantizando la continuidad de los procesos de identificación en todo el país.

Finalmente, el Saime recordó a los usuarios que, a pesar del cierre físico de las oficinas durante los días señalados, su plataforma tecnológica suele mantenerse activa para consultas y solicitudes a través de su portal web oficial.

Se recomienda a la población estar atenta a los canales de comunicación institucionales para cualquier actualización sobre la operatividad del sistema durante el inicio del nuevo año.