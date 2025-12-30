Documento

Saime pausa sus labores por Año Nuevo: conozca la fecha del reinicio de actividades

La medida aplica para todas las sedes administrativas y de atención al público en el territorio nacional

Por Genesis Carrillo
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 07:00 pm

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó a la ciudadanía sobre los ajustes en su cronograma de atención con motivo de las festividades de fin de año. 

Aunque las oficinas a nivel nacional mantienen su horario regular de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. durante la temporada decembrina, la institución confirmó la suspensión total de actividades durante los días feriados y sus puentes correspondientes en sus redes sociales

Según el comunicado oficial, las oficinas del Saime permanecerán cerradas el 31 de diciembre, así como el 1 y 2 de enero. La medida aplica para todas las sedes administrativas y de atención al público en el territorio nacional, por lo que se insta a los usuarios con trámites pendientes de cedulación o pasaporte a tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos durante estas fechas de asueto.

Saime y el reinicio de sus actividades

La institución destacó que el servicio se restablecerá con total normalidad el próximo lunes 5 de enero de 2026.

A partir de esa fecha, los ciudadanos podrán acudir nuevamente a las oficinas para retirar documentos o asistir a citas programadas en el horario habitual, garantizando la continuidad de los procesos de identificación en todo el país.

Finalmente, el Saime recordó a los usuarios que, a pesar del cierre físico de las oficinas durante los días señalados, su plataforma tecnológica suele mantenerse activa para consultas y solicitudes a través de su portal web oficial. 

Se recomienda a la población estar atenta a los canales de comunicación institucionales para cualquier actualización sobre la operatividad del sistema durante el inicio del nuevo año.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
Martes 30 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América