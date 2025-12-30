Más de dos millones de familias conectadas a fibra óptica: Venezuela supera la meta planteada en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Durante su participación en la Expo Motores Productivos 2025, el presidente Nicolás Maduro informó que Venezuela cumplió con la meta de conectividad para el año 2025 logrando que más de dos millones de familias ya estén conectadas al internet de fibra óptica de alta velocidad.

Según los datos presentados por el Mandatario, el país ya cuenta con un tendido de 223.289 kilómetros de fibra óptica en todo el territorio nacional.

De ese total, unos 40.579 kilómetros corresponden a la tecnología FTTH (fibra directa al hogar).

Este avance representa un hito tecnológico, ya que, según las cuentas oficiales, se superó en más de un 200% lo que se tenía proyectado para el cierre del 2025.

2,8 millones de nuevos usuarios

De acuerdo a una nota ofrecida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CONATEL), el fortalecimiento de las telecomunicaciones permitió que, solo en 2025, se incorporaran 2,8 millones de nuevos usuarios al servicio de internet fijo.

"Este despliegue posiciona a Venezuela con una infraestructura robusta para continuar expandiendo la cobertura y la calidad del servicio de internet en los próximos años", afirma la comisión.

