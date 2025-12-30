Las 10 medidas de Trump que cambiaron la vida de los inmigrantes en 2025

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 se consolidó como el año de la transformación más agresiva en la política migratoria de Estados Unidos.

Bajo el segundo mandato de Donald Trump, el país pasó de un modelo de gestión fronteriza a una estrategia de control interno masivo, desmantelando protecciones históricas y redefiniendo la vida cotidiana de millones de familias latinas.

Entre decretos presidenciales y batallas en las cortes, estas son las 10 medidas y realidades que sacudieron los cimientos de la inmigración este año:

Las 10 medidas que definieron el 2025

El mito de "lo peor de lo peor": Aunque el discurso oficial de la secretaria del DHS, Kristi Noem, califica a los detenidos como criminales peligrosos, los datos de ICE revelan lo contrario: 7 de cada 10 detenidos no tienen antecedentes penales. La narrativa de criminalidad choca frontalmente con la realidad de estudiantes y niños bajo custodia. Arrestos de no criminales suben un 1,000%: ICE cambió su enfoque. Mientras los arrestos de personas con condenas subieron un 55%, las detenciones de inmigrantes sin récord penal se dispararon un 1,042%, pasando de 1,048 en enero a casi 12,000 en junio. Ofensiva contra el TPS de Venezuela: El gobierno canceló la protección para más de 600,000 venezolanos. Tras varios frenos judiciales, el 3 de octubre la Corte Suprema permitió al gobierno seguir adelante con la terminación, dejando a miles en un limbo legal. Fin de los "lugares seguros": Trump revocó la orden que prohibía redadas en escuelas, hospitales e iglesias. Aunque un juez federal prohibió temporalmente operativos en templos de ciertas congregaciones, el DHS insiste en que no "atará las manos" de sus agentes. Invocación de la "Ley de Enemigos Extranjeros": El 14 de marzo, Trump retomó esta ley de 1798 —usada solo en guerras mundiales— para expulsar venezolanos, justificándola por la presencia del Tren de Aragua. Expertos denuncian que su uso en tiempos de paz es ilegal. Ataque a la ciudadanía por nacimiento: En su primer día, Trump firmó un decreto para negar la ciudadanía a hijos de indocumentados. La medida enfrenta bloqueos de 22 estados y la ACLU, por lo que la 14ª Enmienda sigue vigente mientras la justicia decide. La "fantasía" de las 1.6 millones de autodeportaciones: El DHS celebró una cifra masiva de inmigrantes que supuestamente abandonaron el país. Sin embargo, el dato no es oficial, sino una estimación de una organización privada que incluso advirtió que sus números podrían estar inflados. Miedo estructural en la comunidad: Según el Pew Research Center, el 42% de los hispanos teme que ellos o un familiar sean deportados. Esto ha provocado que miles eviten hospitales o servicios públicos por miedo a ser detectados. Desinformación con Deepfakes: El 2025 vio una explosión de videos falsos creados con IA que clonan a periodistas como Jorge Ramos o María Elena Salinas para viralizar noticias migratorias falsas y estafas. Avatares de "última hora": Cuentas en TikTok usan presentadores sintéticos (IA) para difundir pánico con supuestas noticias de redadas inminentes que terminan siendo falsas, explotando la vulnerabilidad de la comunidad.

