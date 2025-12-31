¿Necesitas viajar al oriente del país? Estas son las tarifas de Sitssa

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de garantizar la movilidad de los ciudadanos durante las festividades de fin de año, el sistema Sitssa ha ratificado su listado de precios referenciales para las rutas que parten desde Caracas hacia las principales ciudades del oriente venezolano. Los pasajes, anclados a la tasa oficial, representan una de las opciones más accesibles del mercado.

Tarifas y Destinos (Salidas desde el Terminal de Oriente)

A continuación, se detallan los precios referenciales por pasajero hacia los destinos más solicitados:

Anzoátegui:

Puerto Píritu: $9

Puerto La Cruz: $12

Anaco: $16

El Tigre: $18

Sucre:

Cumaná: $13

Cariaco / Casanay: $16

San Antonio del Golfo: $16

Carúpano: $18 (algunas rutas desde La Bandera pueden variar a $21)

Monagas:

Punta de Mata: $16

Maturín: $17

Caripito: $17

Temblador: $19

Bolívar y Delta Amacuro:

Tucupita: $23

Puerto Ordaz / San Félix: $26

Upata: $22 - $28 (según unidad y ruta)

Tasa de Salida: Los pasajeros deben cancelar adicionalmente el derecho de uso del terminal (Tasa de Salida), el cual tiene un costo aproximado de 40 bolívares en las taquillas correspondientes.

Horarios: La mayoría de las unidades hacia el oriente tienen su hora de salida programada a las 8:30 a.m. o 9:30 a.m., aunque se recomienda llegar con antelación para asegurar el cupo.

Métodos de Pago: Se aceptan pagos en bolívares (pago móvil o tarjeta de débito) y divisas en efectivo.

Descuentos: Sitssa mantiene políticas de exoneración o descuentos del 50% para adultos mayores y personas con discapacidad, previa presentación del carnet o documento de identidad.

