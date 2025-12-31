NFC

¡Sin tarjetas ni clave! Banco Digital de los trabajadores anuncia nuevo sistema de pago

Los usuarios del banco podrán realizar pagos sin utilizar tarjeta física de débito o crédito

Por Indira E. Crespo M.
Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 08:00 pm

El Banco Digital de los Trabajadores (BDT) integró el sistema de pagos NFC (Near Field Communication) para su aplicación en el sistema operativo Android.

Con esta nueva funcionalidad, la entidad financiera optimizará la experiencia de pago de todos los usuarios, lo que ofrecerá una opción más rápida, segura y moderna.

¿Cómo funciona el nuevo sistema NFC?

Con esta nueva adición, los usuarios del banco podrán realizar pagos sin utilizar tarjeta física de débito o crédito, y bastará con acercar el teléfono móvil a la terminal de pago o al móvil compatible de la otra persona para completar la transacción.

¿Tarjeta y PIN? Olvídalos, un simple toque y listo

Los datos bancarios del usuario permanecen protegidos y la información de la tarjeta no se comparte con los comercios y negocios.

«Solo necesitas tu teléfono para pagar en comercios, simplificando tus transacciones diarias», indican desde la institución. 

Visita nuestras secciones: Servicios 

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Estados Unidos
tEXAS
Martes 30 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América