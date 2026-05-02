Gasolina rusa llega a California: ¿Cómo pudo burlar las sanciones de EEUU?

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California enfrenta un polémico flujo de combustible procesado con petróleo ruso, el cual ingresa al estado mediante una brecha legal en el sector de refinación a pesar de las sanciones internacionales vigentes.

Según datos de la firma Data Desk, más de 9 millones de barriles llegaron bajo este esquema en 2025, sumándose seis cargamentos adicionales hasta marzo de 2026 debido a la tensión global por el cierre del estrecho de Ormuz.

¿Por qué ocurre esto?

Esta práctica, que procesa el crudo en terceros países antes de enviarlo a puertos estadounidenses, resulta importante para sostener el abasto local.

Esto se debe a que la ausencia de oleoductos nacionales y las estrictas normas anticontaminación limitan la producción de las refinerías californianas según detalla Univision..

Impacto

El impacto financiero de estas importaciones es directo y masivo, enviando cientos de millones de dólares a los fondos del Kremlin en un momento de crisis energética global.

Mientras los consumidores lidian con precios que rozan los $6 por galón de gasolina regular, la escasez y los factores geopolíticos mantienen los costos en niveles históricos, con aumentos de hasta 30 centavos en un solo mes según la AAA.

Es importante destacar que este encarecimiento acelera el debate sobre la transición hacia vehículos eléctricos, mientras el estado intenta equilibrar la seguridad energética con sus metas de descarbonización frente a una oferta mundial cada vez más inestable.

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