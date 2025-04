Lanzan campaña publicitaria contra Marco Rubio y congresistas en Miami: son acusados de "crueldad y complicidad"

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo a una nota reseñada por la agencia EFE, han lanzado una campaña publicitaria contra el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y tres congresistas republicanos de Florida de origen cubano por su "inacción" ante las políticas migratorias del presidente Donald Trump, que están afectando a comunidades cubanas, venezolanas, nicaragüenses y haitianas del estado.

Keep Them Honest

La campaña de Keep Them Honest incluye vallas publicitarias, anuncios digitales, comerciales de video y mensajes en redes sociales que acusan a Rubio y a los representantes Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar.

Estos, son acusados de mostrar "crueldad y complicidad" al no defender a las comunidades inmigrantes del condado Miami-Dade a las que representan y de las que ellos mismos provienen.

"El secretario de Estado y estos miembros del Congreso son hijos de inmigrantes y representan al condado de Miami-Dade, pero su cobardía y silencio ha generado miedo en toda la comunidad", señaló en un comunicado Keep Them Honest, Inc.

La campaña critica las políticas de Trump que han afectado las agencias de ayuda humanitaria, medios de comunicación estadounidenses dirigidos a países de gobiernos autoritarios como Cuba, y la política migratoria de Trump, como la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) y las protecciones humanitarias para más de 500.000 personas originarias de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que residen legalmente en el condado de Miami-Dade.

Keep Them Honest, una organización sin fines de lucro, ha colocado vallas publicitarias en las principales autopistas del condado y anuncios digitales en los distritos congresionales de Díaz-Balart, Giménez y Salazar, con el objetivo de aumentar la presión pública para que se pronuncien en defensa de la "decencia humana".

De acuerdo a esta organización, los líderes republicanos aludidos han guardado silencio ante órdenes ejecutivas que consideran "inhumanas y contrarias a los valores estadounidenses", lo cual, afirman, ha contribuido a generar un clima de miedo e inseguridad entre miles de familias inmigrantes del sur de Florida.



