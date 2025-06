Julián Gil cumple un sueño desde el Mundial de Clubes: el artista se hará un cambio físico este martes tras encontrarse con Lionel Messi

En un video compartido en redes sociales, se ve a Julián Gil en pleno pasillo del estadio, mientras algunos jugadores del Inter Miami pasan frente a él, pero su emoción se dejó ver cuando tuvo a Lionel Messi en frente y sin pensarlo mucho le dijo: “¡Leo, me quiero tatuar tu firma!”.

Messi accedió y firmó exactamente donde Julián le indicó. “Despacio, despacito… para que quede bien”, le pidió el actor, asegurándose de que el trazo quedara perfecto para convertirlo en una marca para toda la vida.

Horas después, Gil compartió una historia desde su casa, donde confesó entre risas y nervios:

“No me van a creer… son seis y pico de la mañana, me levanté, no me bañé, no me voy a bañar. Me levanté porque era como una pesadilla, soñando que miraba el brazo y ya no estaba la firma… que se había borrado. Pero ya en lo que abran, voy a hacérmelo", refiriéndose al tatuaje.