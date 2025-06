Suscríbete a nuestros canales

Este martes 17 de junio, el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró que no matará al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, aunque ya saben su ubicación.

El mandatario estadounidense de igual modo aseguró que tienen el control "total de los cielos", a través de su plataforma Truth Social.

¿Qué dijo exactamente Donald Trump?

En ese contexto, indicó que Irán contaba con buenos rastreadores aéreos y otros equipos defensivos, y en abundancia, pero no se comparan con los fabricados, concebidos y fabricados en Estados Unidos. "Nadie lo hace mejor que Estados Unidos", acotó.

Posteriormente, se refirió al líder supremo y mencionó que "es un blanco fácil".

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado "Líder Supremo". Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. ¡Gracias por su atención a este asunto!", escribió.

Medios locales reportan que el presidente estadounidense rechazó un plan israelí para asesinar a Jameneí por la posibilidad de que los ataques y contrataques empeoraran, según reseñó EFE.

