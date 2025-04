Inmigrantes indocumentados en USA ya no podrán abordar vuelos desde el 7 de mayo

Suscríbete a nuestros canales

Estados Unidos sigue adelante con su política anti migratoria con la que esperan sacar a al menos un millón de inmigrantes indocumentados de su país, durante este 2025. Esto, a pesar de las sentencias por parte de diferentes tribunales federales que han limitado las órdenes del presidente Donald Trump.

En días recientes, el gobierno estadounidense a través de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), anunció que los inmigrantes indocumentados o incluso aquellos que permanezcan a la espera de su proceso migratorio estarán imposibilitados de viajar en vuelos nacionales, a menos de que el propósito de su traslado sea “para la deportación”.

"La secretaria Noem y la Administración Trump están aplicando la Ley REAL ID de 2005 y las regulaciones el 7 de mayo, según lo ordenado por el Congreso y el pueblo estadounidense", dijo en un comunicado Adam Stahl, alto funcionario de la TSA.

"El requisito de la REAL ID refuerza la seguridad al hacer que las identificaciones fraudulentas sean más difíciles de falsificar, frustrando a criminales y terroristas", agregó.

Documento REAL ID obligatorio desde el 07 de mayo en USA

A partir del próximo 07 de mayo, la TSA dejará de aceptar en sus puntos de control las identificaciones emitidas por los estados que no sean compatibles con REAL ID.

"Todos los pasajeros de líneas aéreas mayores de 18 años, incluidos los miembros de TSA PreCheck, deben presentar una identificación que cumpla con REAL ID u otra identificación aceptable, como un pasaporte, en los puntos de control de seguridad de la TSA. En virtud de este requisito, no se denegará el embarque a los no ciudadanos que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos y que se autodeporten voluntariamente en vuelos internacionales", explican las autoridades en el comunicado.

Autoridades adviertes que, los pasajeros que presenten un documento de identidad expedido por un estado que no sea compatible con el REAL ID y que no tengan otra alternativa aceptable (como un pasaporte) pueden sufrir retrasos, controles adicionales y la posibilidad de que no se les permita pasar por el control de seguridad.

No habrá prórroga

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) aclaró recientemente que no ofrecerá más prórrogas para la fecha límite de aplicación total de la Real ID, establecida para el 7 de mayo, por lo que instan a todos los que no la obtengan a prepararse para las restricciones que se aplicarán.

Estipendio y boleto de avión para que inmigrantes se autodeporten

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló este 15 de abril, su intención de implementar un programa que incentive a los inmigrantes indocumentados a regresar a sus países de origen.

A diferencia de su postura anterior, centrada en deportaciones masivas, el exmandatario ahora se enfoca en ayudar a aquellos que decidan "autodeportarse", informó The Associated Press.

Durante la conversación, Trump afirmó que su administración está priorizando la expulsión de criminales del país, pero también busca facilitar el regreso de otros inmigrantes.

Aunque los detalles sobre este nuevo plan son escasos, Trump mencionó que Estados Unidos proporcionaría apoyo financiero y boletos de avión a quienes opten por regresar.

