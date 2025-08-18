California en duelo: un icónico negocio de más de 20 años cierra sus puertas

Suscríbete a nuestros canales

Una emblemática tienda de Berkeley, California, se despide de sus clientes tras más de 20 años de trayectoria y cerrará sus puertas definitivamente.

La tienda anunció que su servicio finalizará del 15 al 17 de agosto, ofreciendo precios y promociones especiales durante estos últimos días de operación.

Se trata de Spanish Table, especializada en productos españoles, que se convirtió en un hogar para sabores ibéricos y una fuente de inspiración culinaria, según informa El Tiempo.

Historia

Spanish Table se fundó en 2001 y fue pionera en ofrecer paelleras, vinos, aceites y embutidos españoles, convirtiéndose en un lugar de encuentro para los amantes de la gastronomía.

Aunque la pandemia impulsó temporalmente los ingresos, aumentando un tercio y mejorando la rentabilidad del negocio, la inflación les jugó en contra.

El incremento de costos y la reducción del gasto en artículos de lujo hicieron que las ventas regresaran a niveles anteriores. Además, competidores en línea y grandes cadenas comenzaron a ofrecer productos similares a precios más competitivos.

Razones del cierre

El negocio explicó en un comunicado que la disminución del consumo de alcohol, los aranceles a importaciones europeas y las restricciones en comercio exterior agravaron la situación.

A pesar de su cierre en Berkeley, la tienda colaborará con Evergreen Berkeley, que cuenta con instalaciones para experiencias culinarias. También anunciaron que mantendrán operaciones en San Francisco, así como a través de su servicio en línea.

Spanish Table enfatizó que este cierre no se debe a negligencia, asegurando que los dueños han invertido tiempo, ahorros y un esfuerzo personal extraordinario.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube