¿Cómo asistir gratis al Concierto de Independencia de México en Tucson este 15 de septiembre?

La Orquesta Sinfónica de Tucson (TSO) y el Consulado de México en Tucson conmemoran el 216 aniversario del inicio de la gesta independentista con una gala binacional el próximo martes 15 de septiembre de 2026.

La cita artística tendrá lugar a las 7:30 p.m. en el Linda Ronstadt Music Hall, ubicado en el 275 S. Scott Ave., en el centro de Tucson según detallan medios locales.

Esta presentación anual refuerza los lazos culturales entre Arizona y Sonora mediante un repertorio orquestal que integra la tradición sinfónica con piezas icónicas del cancionero popular mexicano.

Programa

El programa de la velada alternará obras clásicas de compositores fundamentales como Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y José Pablo Moncayo con arreglos de mariachi orquestado.

Como punto culminante de la noche, las autoridades diplomáticas encabezarán en el escenario la tradicional ceremonia cívica de El Grito de Dolores, acompañada de la interpretación de los himnos nacionales de México.

De acuerdo con la programación de la TSO, el recital contará con la participación de solistas invitados y agrupaciones locales de mariachi y ballet folclórico para recrear el colorido de las fiestas patrias.

Evento comunitario

El acceso general al evento mantiene su carácter comunitario y gratuito, aunque requiere boleto de control para gestionar el cupo del recinto.

Los asistentes pueden asegurar sus entradas a través de la taquilla digital de la Tucson Symphony Orchestra y en los módulos de atención del Consulado de México en Tucson, con un límite de cuatro pases por persona hasta agotar existencias.

Los organizadores recomiendan al público llegar con una hora de anticipación debido a las revisiones de seguridad y al estacionamiento limitado en el perímetro del Tucson Convention Center.

Importancia

Esta iniciativa artística se consolida como una de las plataformas de diplomacia cultural más concurridas del suroeste de Estados Unidos.

La información oficial sobre el programa, los accesos y las restricciones de ingreso está disponible en los portales oficiales de la Tucson Symphony Orchestra (tucsonsymphony.org), el Consulado de México en Tucson (consulmex.sre.gob.mx/tucson) y el Centro de Convenciones de Tucson (tucsonmusichall.org).

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