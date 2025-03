Conozca los beneficios e inconvenientes de usar Zelle dentro y fuera de USA: solo admite bancos inscritos

Suscríbete a nuestros canales

Una de las aplicaciones más usadas globalmente para la transferencia de dinero es Zelle, ya que es una transferencia casi inmediata y, con el transcurrir de los años, ha pasado a ser confiable.

Zelle es un progreso con relación a cómo se solían hacer las transferencias ya que antes la forma más confiable de enviar dinero a través del país o incluso a otros continentes era Western Union. Sin duda es un gran avance.

¿Qué es Zelle y cómo funciona?

Zelle no es más que un servicio que permite enviar y recibir dinero. Es un medio por el cual se realizan estas transferencias Generalmente, el destinatario y el remitente solo necesitan tener una cuenta bancaria con sede en Estados Unidos. Normalmente es así.

Usar Zelle es muy sencillo, ya que el dinero que envíes se deposita directamente en la cuenta bancaria destinataria en cuestión de minutos. Algunos bancos de Estados Unidos que lo usan son Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank y Wells Fargo.

¿Cuáles son los pasos para usar Zelle?

El portal de la empresa H&S Accounting & Tax Services enumera de forma sencilla los pasos para usar de manera adecuada este servicio:

Comprueba tres veces el número de teléfono de la persona a la que le estás enviando y que la persona lo utiliza en su banco.

Ingresa en la aplicación de tu banco y busca el botón "enviar dinero con Zelle".

Haz click en él y elige la opción "enviar".

Luego, debes hacer click en "agregar un destinatario". Para hacer esto, necesitarás una dirección de correo electrónico o un número de teléfono de Estados Unidos, así como el nombre de la persona.

Para continuar, debes agregar esos detalles y hacer click en Listo.

Haz clic en el nombre de la persona o empresa a la que vas a enviar el dinero y confirma si ves una ventana que pregunta: "¿estás seguro?"

Introduce el importe y haz click en revisar.

Verifica la información, ingrese una nota (si es una opción) y haz click en "enviar". Listo, enviaste el dinero de forma efectiva.

¿Cuáles son los beneficios de usar Zelle?

Es de uso gratuito : Zelle no cobra comisión de ningún tipo por enviar o recibir dinero. Es un servicio de valor agregado que brindan los bancos asociados a sus clientes.

: Zelle no cobra comisión de ningún tipo por enviar o recibir dinero. Es un servicio de valor agregado que brindan los bancos asociados a sus clientes. Su tiempo de transferencia es más rápido : en lugar de tomar días, solo toma minutos completar las transferencias de dinero.

: en lugar de tomar días, solo toma minutos completar las transferencias de dinero. No se requiere efectivo : puede reducir la dependencia de mantener efectivo y las transferencias se realizan directamente desde un teléfono inteligente.

: puede reducir la dependencia de mantener efectivo y las transferencias se realizan directamente desde un teléfono inteligente. Es una red relativamente grande: Alrededor de 100 millones de residentes de Estados Unidos tienen acceso a Zelle a través de su banco, por lo que la probabilidad de conocer a alguien que tenga acceso es alta.

¿Y cuáles son los inconvenientes de usar Zelle?

Servicio sólo para Estados Unidos: Actualmente, Zelle sólo admite cuentas corrientes/de ahorro emitidas en los Estados Unidos y en bancos inscritos. Los pagos internacionales no son válidos, por lo que los usuarios deben tener cuentas en instituciones financieras estadounidenses compatibles.

Actualmente, Zelle sólo admite cuentas corrientes/de ahorro emitidas en los Estados Unidos y en bancos inscritos. Los pagos internacionales no son válidos, por lo que los usuarios deben tener cuentas en instituciones financieras estadounidenses compatibles. No se permiten tarjetas de crédito : A diferencia de otros servicios, como Venmo, no permite a los usuarios transferir dinero desde tarjetas de crédito.

: A diferencia de otros servicios, como Venmo, no permite a los usuarios transferir dinero desde tarjetas de crédito. No se pueden anular las transferencias : Zelle es un mero conducto para realizar transferencias en minutos, por lo que una vez que pulses enviar, no podrás cancelar las transferencias.

: Zelle es un mero conducto para realizar transferencias en minutos, por lo que una vez que pulses enviar, no podrás cancelar las transferencias. Puede que necesites acceder desde un teléfono inteligente: Muchos bancos de la red permiten realizar transferencias Zelle desde una computadora, pero puede que otros sólo tengan Zelle accesible desde su smartphone.

