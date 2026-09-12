La Gran Plaza de Fort Worth celebra el Grito de Independencia mexicana: ¿Cuándo?

La Gran Plaza de Fort Worth albergará el Grito Consular de Independencia este domingo, 13 de septiembre de 2026, en una jornada cívica y cultural gratuita que abrirá sus puertas desde las 12:00 PM hasta las 7:00 PM.

El complejo comercial, ubicado en el 4200 South Freeway, recibirá a miles de residentes del norte de Texas para conmemorar el aniversario patrio con música regional, danza tradicional y actividades familiares diseñadas para la comunidad hispana local.

Ceremonia

La comitiva oficial del Consulado General de México en Dallas liderará la ceremonia central y pronunciará la tradicional arenga patriótica desde el escenario principal según detalla KERA News.

El cuerpo diplomático recreará el llamado a la libertad del cura Miguel Hidalgo, un acto institucional que año con año reúne a representantes gubernamentales locales y líderes comunitarios para refrendar los lazos culturales de la diáspora mexicana en el Metroplex.

La programación artística ofrecerá presentaciones de ballet folclórico, ensambles de mariachi y grupos musicales en vivo a lo largo de siete horas continuas de entretenimiento.

Además de los espectáculos escénicos, el evento integrará dinámicas infantiles, módulos informativos comunitarios y la amplia oferta gastronómica típica del centro comercial, consolidando al recinto como el epicentro de los festejos patrios en el condado de Tarrant.

Gran convocatoria

Registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) y reportes de la oficina de turismo Visit Fort Worth confirman que esta celebración anual convoca a multitudes de más de 30 000 personas en el sur de la ciudad.

Organizaciones comunitarias y autoridades consulares recomiendan llegar temprano para asegurar estacionamiento y acceder con fluidez a las distintas áreas de la plaza comercial.

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