El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) vincula de forma estricta la vigencia de la licencia de conducir con la fecha exacta de expiración de la presencia legal autorizada del solicitante.

Para renovar el documento mediante una extensión automática del Documento de Autorización de Empleo (EAD), los conductores deben presentar su permiso de trabajo vencido junto con la notificación oficial de recibo Formulario I-797C ante las oficinas de tránsito.

Sin embargo, el sistema electrónico federal SAVE, utilizado por los agentes texanos para verificar el estatus migratorio, suele retrasar la aprobación inmediata y obliga a realizar revisiones secundarias que frenan la emisión del plástico.

Nuevas reglas

El panorama cambió drásticamente tras la regla final del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ratificada el 14 de octubre de 2026.

Esta normativa confirma la eliminación definitiva de las prórrogas automáticas de hasta 540 días para la mayoría de las renovaciones de permisos de trabajo presentadas a partir del 30 de octubre de 2025.

Los solicitantes de asilo (categoría C08) o de ajuste de estatus (C09) que iniciaron su trámite después de esa fecha pierden su autorización laboral y su prueba de presencia legal al día siguiente del vencimiento impreso en su tarjeta.

Esto impide que el DPS renueve sus licencias hasta recibir la aprobación física del nuevo permiso, según detalla la nueva normativa.

Excepciones

Solo quienes presentaron su solicitud de renovación de manera oportuna antes del 30 de octubre de 2025 conservan el respaldo de la extensión automática de 540 días ante las oficinas de tránsito de Texas.

Asimismo, la restricción excluye a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) con prórrogas vigentes publicadas en el Registro Federal y a cónyuges de titulares de visas L-1, E-1/E-2 o H-1B que cuenten con un Formulario I-94 válido.

Para estos grupos protegidos, los empleados del DPS calculan la nueva vigencia de la licencia sumando el periodo de gracia correspondiente, siempre que la categoría del recibo coincida exactamente con la del documento anterior.

Recomendaciones

Ante los tiempos de procesamiento del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que superan los ocho meses en múltiples categorías, los expertos legales instan a los conductores en Texas a iniciar sus trámites con hasta seis o nueve meses de antelación.

Conducir con una licencia expirada por demoras administrativas expone a los residentes a multas severas y retenciones vehiculares en el estado.

Por ello, verificar la fecha de presentación del Formulario I-765 y agendar citas presenciales con anticipación resulta indispensable para evitar quedar sin privilegios de manejo.

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