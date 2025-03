Real ID en Texas para inmigrantes: Descubra los programas gratuitos que ayudan a realizar el trámite

Suscríbete a nuestros canales

En Texas, tanto inmigrantes como residentes extranjeros tienen acceso a programas y organizaciones sin costo que les facilitan la obtención de la Real ID, documento que será necesario desde el 7 de mayo para volar en aerolíneas comerciales e ingresar a ciertas instalaciones federales.

¿Cuáles son los programas gratuitos para obtener la Real ID en Texas?

American Gateways

Proporciona asistencia legal y programas especializados a migrantes para conseguir documentos oficiales como la Real ID. Además, ofrece información sobre los derechos de los extranjeros, reseña https://www.elespanol.com/usa/20250327/excelente-noticia-migrantes-texas-programa-gratuitos-obtener-real-id/934407149_0.html.

RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services)

Con el objetivo de apoyar a inmigrantes y extranjeros, esta entidad sin ánimo de lucro proporciona una variedad de talleres y consejería legal gratuita para facilitar la obtención de la Real ID y otros documentos esenciales.

Sus servicios están abiertos al público en general.

Texas Civil Rights Project

Siendo una institución líder en la protección de derechos civiles, esta organización apoya a migrantes sin costo para que puedan obtener servicios gubernamentales como la Real ID.

También hay otros programas gratuitos para que inmigrantes puedan obtener la Real ID

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) ayuda a los migrantes a entender los requisitos y el proceso necesario.

Pueden encontrar información detallada en su sitio web o visitando sus oficinas.

Ciertos consulados extranjeros presentes en Texas ofrecen apoyo a los migrantes para obtener la documentación indispensable para la solicitud de la Real ID.

Además, pueden proporcionar duplicados de registros y otros documentos que el proceso demande.

Si un migrante tiene interrogantes acerca de su estatus legal o los documentos para la Real ID, un abogado con experiencia en inmigración puede brindar soluciones.

Existen abogados que proporcionan asistencia legal gratuita o a precios accesibles a través de clínicas jurídicas, señala El Español.

Las bibliotecas públicas de Texas son puntos de acceso a recursos e información relevante para los migrantes, incluyendo el proceso para conseguir la Real ID y otros servicios fundamentales.

Adicionalmente, numerosas bibliotecas organizan talleres sin costo para brindar apoyo a la comunidad inmigrante.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube