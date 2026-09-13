Tradición, mariachi y orgullo patrio: Nueva York festeja la Independencia de México en Sunset Park

La comunidad mexicana de Nueva York toma Sunset Park, en Brooklyn, para conmemorar el aniversario de la Independencia de México este 15 y 16 de septiembre de 2026.

Según confirmó el Consulado General de México en Nueva York a través de sus canales oficiales, el emblemático parque público reúne a miles de connacionales para la tradicional ceremonia cívica de “El Grito”.

Este es un acto patriótico que rinde homenaje a los héroes de la gesta independentista de 1810. La festividad reafirma el peso cultural y demográfico de la diáspora en la Gran Manzana, convirtiendo a este rincón neoyorquino en el epicentro de la fiesta tricolor.

Ubicación

El cuadrante comprendido entre la 4.ª y la 5.ª avenida alberga un amplio despliegue de expresiones folclóricas, música de mariachi en directo y muestras gastronómicas tradicionales.

De acuerdo con los registros del Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York (NYC Parks) y reportes de Univision 41, las organizaciones comunitarias locales coordinan una agenda familiar que integra presentaciones de danza regional mexicana y venta de platillos típicos en los corredores aledaños.

La explanada principal sirve de tarima para las autoridades consulares, quienes encabezan el protocolo patriótico frente a la multitud.

Sunset Park

Sunset Park concentra una de las poblaciones mexicanas más numerosas del área metropolitana, elemento que transforma la jornada en una reivindicación identitaria.

Como documenta el periódico local El Diario NY, la cita anual no solo convoca a residentes de Brooklyn, sino que atrae a familias enteras desde Queens, Staten Island y Nueva Jersey.

Los organizadores cívicos subrayan que este encuentro fortalece el tejido social del vecindario y dinamiza de manera directa los pequeños comercios latinos de la Quinta Avenida durante ambas fechas.

Horarios

Las actividades inician la tarde del 15 de septiembre con la vigilia cívica y culminan la noche del 16 de septiembre con espectáculos culturales de cierre.

Las autoridades consulares y el precinto 72 de la Policía de Nueva York recomiendan a los asistentes llegar en transporte público mediante las líneas de metro D, N y R para evitar congestionamientos viales en las calles adyacentes al parque.

La entrada a todos los actos patrióticos y artísticos mantiene un carácter completamente libre y gratuito.

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