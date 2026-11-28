Un hombre de 41 años de edad y de origen salvadoreño se declaró culpable de una brutal agresión contra su pareja en una vivienda de Long Island (Nueva York, EEUU). La víctima sufrió graves lesiones en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con los reportes del caso, Diego Galdamez Galdamez aceptó la culpa por golpear brutalmente, estrangular y abusar sexualmente de su pareja, en una vivienda de Mastic. Ahora, el responsable enfrenta una condena de 18 años de prisión.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, el fiscal Raymond A. Tierney, los hechos ocurrieron entre la noche del 26 de octubre y la madrugada del 27 de octubre de 2025.

Golpeó brutalmente a su pareja y abandonó la escena

El acusado, quien residía en Mastic, se declaró culpable por el delito de agresión sexual predatoria, considerado un delito grave en Nueva York. La audiencia para formalizar su sentencia está programada para el 20 de enero de 2027, ante la jueza interina de la Corte Suprema, Karen M. Wilutis.

De acuerdo con la fiscalía, recibirá 18 años de cárcel, seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación.

Los documentos judiciales y las declaraciones del acusado durante su admisión de culpabilidad revelaron que el crimen ocurrió cuando ingresó a la habitación donde dormía su pareja.

Galdamez tomó una barra metálica y comenzó a golpearla repetidamente, mientras la golpeaba y pateaba. Posteriormente, intentó mantener relaciones sexuales con ella, pero cuando la mujer se negó, la estranguló hasta hacerle perder el conocimiento.

Víctima sufrió lesiones severas

Cuando ella recuperó la conciencia, notó que el hombre la sometía mientras abusaba sexualmente de ella. Durante el ataque, el acusado también la amenazó con matarla.

Posteriormente, Galdamez abandonó la vivienda y dejó a la mujer gravemente herida, sin posibilidades de buscar ayuda por sus propios medios.

Pasaron varias horas hasta que un familiar ingresó a la habitación, encontró a la víctima y solicitó una ambulancia para trasladarla de emergencia a un hospital, reseñó El Diario NY.

La víctima, quien sufrió fracturas en la columna, costillas y dientes, fue ingresada en el Hospital Universitario Stony Brook, donde recibió atención médica por la gravedad de sus lesiones.

También le diagnosticaron múltiples laceraciones, contusiones y marcas de mordeduras distribuidas por distintas partes del cuerpo.

El agresor trató de abandonar la ciudad

La detención de Galdamez ocurrió el mismo día de la agresión. Las autoridades lo localizaron en Riverhead, donde presuntamente intentaba abandonar el estado con miles de dólares en efectivo.

El proceso judicial avanzó hasta que el hombre aceptó declararse culpable de agresión sexual predatoria.

Además de las consecuencias penales, el acusado podría terminar en manos de las autoridades migratorias, debido a que, según la fiscalía de Suffolk, Galdamez se encuentra en Estados Unidos sin autorización legal.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una solicitud de detención migratoria para asumir su custodia una vez que termine de cumplir la condena impuesta por el tribunal.

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