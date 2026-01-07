Horóscopo del 7 de enero: Tienes que buscar un equilibrio a través de la meditación

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: Urano está transitando por tu signo astrológico y su presencia moviliza intensamente tus energías. Este movimiento no es casual. El Universo está impulsando los cambios y transformaciones que necesitas para evolucionar y alinearte con tu verdadero propósito. Es un momento clave para permitir que el crecimiento suceda, incluso si llega de formas inesperadas. Urano trae consigo el poder de la renovación.

GÉMINIS: Lo tienes todo para poder avanzar con fuerza, pero siempre pasa algo que lo impide y que no permite el desarrollo total de la situación. Todo esto se manifiesta a través de una fuerte oposición con Lilith que todo lo complica y no te beneficia. Tienes que hacer un súper esfuerzo para lograr vencer esta energía y así superar todos los obstáculos que se presentan. Una vez más, debes sacar fuerza de tu alma y de tu espíritu.

CÁNCER: Hoy la Luna te bendice con un sextil positivo espectacular y te ayuda a fortalecer los lazos de amistad y de empatía con tus familiares más queridos. Entre ellos, tus padres y tus hermanos. Es importante que te permitas estrechar mejor los sentimientos de amor y cariño. Hay que unificar a la familia. Nunca permitas que la familia se separe o se aleje. Busca la manera de lograr una verdadera comunicación entre todos.

LEO: Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Urano, una energía que puede generar tensión, ansiedad y alteraciones en tu sistema nervioso. Es posible que recibas una noticia inesperada o enfrentes una situación que te saque de tu centro emocional. Por eso, es fundamental que te detengas, respires profundo y te permitas calmarte. Evita reaccionar impulsivamente, no te dejes arrastrar por el caos.

VIRGO: Hoy, tienes la visita de la Luna por tu signo astrológico. Recibirás amor y cariño para reconfortar tu alma. Aprovecha estas energías poderosas para sanar viejas heridas y perdonar el pasado. En esta oportunidad podrás regenerar tus emociones y lograr ser más integral. Dios te tiende su mano para que sigas mejorando cada día. Todavía hay mucho camino por recorrer y es apenas el inicio.

LIBRA: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

ESCORPIO: Estás bajo las influencias positivas de la Luna a través de un sextil positivo que te permite nivelar todas tus emociones y salir adelante en cuanto al desarrollo principal de la vida a nivel espiritual. Debes cultivar la conexión con Dios y fortalecer la comunicación celestial para que siempre estés unido a la divinidad de manera equilibrada. Dios siempre está allí para ti. Solo requieres conversar con él.

SAGITARIO: Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Es muy posible que te sientas deprimido, triste y amargado. Quizás estés totalmente desilusionado por todo lo que te está pasando. Por suerte, es una crisis momentánea, no es permanente ni tampoco es tu estado final. Tienes que continuar y sobrellevar este proceso para seguir adelante. Dios te va a ayudar, pero debes subir el ánimo y entrar en agradecimiento.

CAPRICORNIO: Hoy tienes un trígono positivo con la Luna que te va a ayudar a seguir adelante para que te puedas enfocar y tener la fuerza necesaria para abrir camino. Olvida el pasado y perdona lo malo que has vivido. Es importante que tengas la mente sana y libre de procesos para que puedas avanzar más rápido y de manera más fácil. Hay que vencer todos los obstáculos y solo se logra con la fuerza del espíritu en unión con el Universo.

ACUARIO: Plutón, el planeta de las grandes transformaciones te da la mano y te ayuda a definir tus procesos de cambios. Hay que agradecer esta energía planetaria. Estás bajo las influencias de un trígono positivo y la situación se vuelve más fácil y llevadera. La vida es benevolente y hay que agradecer a Dios por esta oportunidad de seguir caminando en el sendero de la luz. No es fácil mantener el enfoque, pero lo estás logrando.

PISCIS: Hoy tienes opuesta la Luna y te está restando energía. Lamentablemente pudieras estar físicamente desgastado. Definitivamente estás muy débil y deberías buscar la manera de nivelar tus emociones y calmarte. Tienes que buscar un equilibrio a través de la meditación o alguna actividad que te permita armonizar tu mente para seguir adelante y mejorar tu aspecto físico.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

