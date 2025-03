Aprende cómo reparar el daño del cabello y darle una segunda oportunidad

Suscríbete a nuestros canales

¿Quieres lucir un cabello de revistas? Ya no más filtros ni peinados que no te favorecen, existe un producto al alcance de todas que logra reparar el daño del pelo y darle una segunda oportunidad. Se trata del sérum capilar, un producto de venta comercial que ayuda a proteger, hidratar y a nutrir el cabello, para hacerlo brillar en todo su esplendor.

¿Cómo funciona el sérum en el cabello?

El sérum capilar es un producto de peinado que recubre la hebra capilar, la deja brillante y suave al tacto. Expertos en el cuidado del cabello señalan que es una solución para el cabello dañado y encrespado.

Este producto garantiza que no tengas que recurrir siempre a un moño porque no te gusta la apariencia del pelo, es decir, usando el sérum ya no tendrás un mal día a consecuencia del cabello; siempre y cuando aprendas cómo se usa de manera correcta y así sacarle el máximo provecho.

Manos a la obra

En primer lugar, debes tener en cuenta que este producto no se debe usar con el cabello sucio. Es decir, para conseguir darle brillo, proteger y darle elasticidad a la melena, es esencial aplicarlo sobre el cabello limpio, recién lavado. Con ello garantizas que el producto cubra las hebras del cabello de manera adecuada.

Una vez lavado y acondicionado el cabello, aplica una o dos dosis en la palama de la mano y frota sobre el cabello húmedo desde las puntas y ve subiendo por los mechones, extendiendo el producto de manera uniforme. Vale destacar que, no se debe aplicar en exceso, ni en el cuero cabelludo poque dejarás el pelo grasoso y sin brillo.

Beneficios

- Hidrata el pelo.

- Controla el frizz y el cabello encrespado.

- Fortalece el cabello desde la raíz a las puntas.

- Mejora la textura y deja un pelo suave, además, logra que se enrede menos y sea más manejable.

- Funciona como protector capilar al momento de utilizar herramientas de calor, e incluso protege el cabello de los rayos solares.

- Controla la caída del pelo.

