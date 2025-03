¡Atención! Repetir preguntas y no recordar palabras son signos de deterioro cognitivo

Suscríbete a nuestros canales

El deterioro cognitivo leve es una afección que hace que las personas tengan más problemas de memoria o alteraciones en el pensamiento que lo normal para alguien de su edad.

Esta afección generalmente no afecta la realización de las actividades cotidianas, aunque afecta de forma exclusiva la memoria, sobre todo, en personas mayores de 65 años; a tal punto de repetir preguntas y olvidar palabras de uso frecuente.

Esto, contrario a lo que se cree, no es igual a la demencia, la cual si compromete otras funciones cerebrales y habilidades que pueden impedir el desarrollo de las actividades diarias.

Es decir, los síntomas de esta afección no son tan graves como los del Alzheimer o alguna de las demencias relacionadas, pero corren mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

¿El deterioro cognitivo es igual a demencia?

Existen diferencias bien marcadas entre ambas afecciones, pues un paciente con deterioro cognitivo leve tiene lagunas mentales y dificultad para calcular el tiempo, por ejemplo, pero su función cognitiva general se conserva; mientras que la persona con demencia pierde objetos, el sentido de orientación y tiene problemas para realizar las tareas del día a día.

Es decir, existen diferencias obvias entre ambas condiciones, no obstante, estudios neurológicos demuestran que pacientes con deterioro cognitivo leve tienen mayor posibilidad de desarrollar algún tipo de demencia, incluida la enfermedad del Alzheimer. En otras palabras, el deterioro cognitivo leve puede ser un síntoma del Alzheimer, pero no es lo mismo.

Síntomas

Esta es la etapa intermedia entre las habilidades de pensamientos normales y la demencia, pues el deterioro cognitivo causa pérdida de la memoria y problemas con el habla y el juicio, razón por la que es común que la persona repita preguntas y no recuerde palabras; no obstante, en este punto, no afecta las actividades diarias. Incluso, es posible que las personas con esta afección sean conscientes de que su memoria o capacidad mental cambió, y esto puede empeorar y presentar los siguientes síntomas:

- Perder el hilo de la conversación.

- Problemas para encontrar la palabra adecuada para expresar lo que desea.

- Dificultad para tomar decisiones, seguir instrucciones y terminar tareas.

- Problemas para ubicarse en lugares conocidos.

También pueden padecer depresión, ansiedad, falta de interés, agresividad y mal genio.

