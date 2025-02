Experta en yoga indica cuántas veces a la semana se debe practicar

Suscríbete a nuestros canales

Practicar yoga se ha convertido en un hábito para muchas personas que desean cuidar su cuerpo y mente. Esta disciplina que combina posturas, respiración y meditación, ayuda a mejorar la salud física y mental; pues, según la Inteligencia Artificial, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a dormir mejor, entre otros beneficios.

Cabe acotar que, para sacarle el máximo provecho a esta disciplina se debe ser constante, es decir, realizarlo de manera habitual, pero, cuántas veces por semana se recomienda practicarla.

Beneficios de hacer yoga

El yoga, además de los beneficios antes señalados, puede ayudar a relajar la mente y el espíritu, ayuda a aumentar la flexibilidad y la fuerza muscular, y fomenta la paciencia.

Además, amplía la capacidad pulmonar, previene lesiones, mejora la concentración, cultiva la paz interior y el equilibrio emocional, y aumenta la confianza en sí mismo.

Sin embargo, para conseguirlo no basta con practicarlo una vez al mes o cada 15 días, lo ideal es que se practique al menos tres veces por semana y que cada sesión dure entre 10 y 15 minutos cada día.

¿Qué dice la experta?

La mayoría de las clases de yoga duran entre 45 y 90 minutos, pero pueden durar menos según lo básico que pueda ser la sesión.

No obstante, Sara García, profesora de yoga indica que no es necesario dedicar largas horas, incluso una práctica breve es mejor que no practicar en absoluto.

García acota que, lo que realmente marca la diferencia es la constancia. “Practicar unos minutos cada día tiene mucho más impacto que hacerlo de manera esporádica por varias horas”.

En tal sentido, la recomendación de la experta es que la frecuencia va a depender de los objetivos de cada persona. Por ejemplo, si la persona busca mover su cuerpo, despejar su mente y desconectarse del día a día, García recomienda practicar al menos 2 veces por semana. Pero, si la persona busca mejorar y sacarle partido a esta disciplina, y profundizar en su práctica con el objeto de ver resultados, lo ideal será practicar 5 días por semana.

En cuanto a la duración, en ambos casos, puede ir desde los 20 minutos hasta las 2 horas aproximadamente.

