Horóscopo del 23 de abril: El Sol te bendice con su energía

ARIES: El planeta Mercurio te está brindando su protección para que puedas avanzar a mejor velocidad y puedas terminar un mes de la mejor manera. No podrás frenar tu impulso y seguirás teniendo gran éxito. La vida te sonríe y busca la manera de mantenerte en el camino correcto de la luz. Una vez más, saldrás adelante con una fuerza positiva. Busca la forma de seguir creciendo, dando pasos con firmeza.

TAURO: El Sol te bendice con su energía. Hoy entra el astro Rey a tu signo astrológico. Te deseamos un feliz cumpleaños. El Sol de nuevo está activando tu energía. Te recomiendo una consulta astrológica conmigo para que puedas tener una visión más coherente de lo que vivirás en este próximo año. Se realizará un análisis detallado mes a mes, llamada Revolución Solar y así podrás saber de manera correcta, lo que viene en el futuro.



GÉMINIS: Hoy tienes una cuadratura negativa con la Luna que hace que estés dudando de tus capacidades y puedas inclusive pensar que no eres merecedor de la gloria. Has trabajado y luchado durante tanto tiempo y debes evitar el auto saboteo. Tienes que entender mentalmente que sí lo puedes lograr y que sí te lo mereces. Naciste para vencer y has ganado miles de batallas, siempre con la bendición de Dios.

CÁNCER: Hoy te sientes bastante mejor a nivel anímico. Tienes un trígono positivo con la Luna brindándote una seguridad emocional más estable y sólida. Esta energía te dará tranquilidad y paz para que puedas avanzar y seguir caminando por el sendero de la luz. Es muy importante conservar este estado de equilibrio y así mejorar en otros aspectos de tu vida. Te felicitamos por tu esfuerzo para evolucionar.

LEO: Sigue adelante, eso es lo que indica el planeta Marte. Recuerda que es el planeta de la acción y eso te lleva a empujarte sin miedo con acciones concretas al siguiente nivel. Olvídate de los fracasos del pasado y ahora enfócate en el futuro; en lo que se puede lograr para avanzar. Dios abre las oportunidades para crecer en todos los sentidos. Debes enfocarte en decidir lo que debes mejorar en tu vida.

VIRGO: Hoy tienen una oposición negativa con la Luna. Las circunstancias a nivel de la pareja están muy complicadas y debes evitar un conflicto a gran escala. Te estás haciendo mucho daño a nivel emocional. Si la relación ya no da para más, entonces posiblemente exista una ruptura definitiva. Esto pudiera generar muchos problemas de salud. Lamentablemente serán momentos difíciles para ti.

LIBRA: Es muy importante mantener el silencio y estar tranquilo con todo tu entorno. El planeta Mercurio está en tu signo opuesto y esta energía te puede generar muchas complicaciones en el campo de la comunicación. Chequea cómo te estás relacionando con las demás personas de tu entorno y busca la manera de ser más sutil y menos agresivo para que mejores tu vida de manera considerable y puedas avanzar fácilmente.

ESCORPIO: Lilith está pasando por tu signo astrológico en este instante. Se te hace difícil verte a ti mismo internamente. Siempre estás mirando y pendiente de los demás. Sería muy provechoso para ti mirarte en un espejo y ver tus propias fallas. El único fin de esta acción es lograr identificar las situaciones que te hacen daño y poderlas modificar de manera positiva. Es un ejercicio psicológico que deberías hacer constantemente.

SAGITARIO: Te encuentras bajo una cuadratura negativa con la Luna. Esta energía hace que tengas una recaída a nivel emocional y las cosas no están saliendo bien. Te sientes inseguro en las circunstancias que estás viviendo y tienes dudas de lo que haces. Deberías buscar la manera de sentirte más firme con respecto a lo que estás ejecutando. Sabemos que es difícil, pero hay que actuar con fuerza para tener excelentes resultados.

CAPRICORNIO: En este momento tienes un sextil con la Luna. Todo va a mejorar para lograr nivelar tus emociones. Es el momento de la paz y la tranquilidad. Llega la armonía en tu vida y espero que lo aproveches al máximo. La vida te permite mejorar y lograr el equilibrio que tanto necesitas en este instante. Debes dar gracias a Dios por permitir este gran período de serenidad y procesar que todo lo vivido fue positivo.

ACUARIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra que permita continuar en la vida, bajo mejores condiciones.



PISCIS: La Luna en el día de hoy te sonríe y te permite estar feliz, contento y relajado por los resultados obtenidos. Después de tanto trabajo a nivel psicológico emocional, se logran grandes avances en tu vida. Has hecho todo para mejorar tu vida y ahora, el Universo te premia con abundantes bendiciones. Todo se inicia de nuevo para que puedas lograr esa armonía que requieres y poder avanzar de manera acelerada.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin