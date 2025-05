Ahorro: trucos caseros para gastar menos en casa

Suscríbete a nuestros canales

El reutilizar es una técnica que cada día las personas toman más concienciación sobre ella. El darle una segunda vida a objetos y alimentos es una manera de cuidar el planeta, ser ecofriendly, y lo mejor de todo, nos ayuda a ahorrar.

Muchos no entienden el termino de cuidar el medioambiente, pues no es más que generar la menor cantidad de basura, y ¿cómo hacerlo? muy fácil, reutilizando todo lo que se puede reusar.

Quizá, hay muchas cosas en casa que no te has dado cuenta que puedes reusar y darle una segunda oportunidad. No solo para ser ecológico, sino que podrás obtener objetos nuevos basados de otro tipo de objetos que pensabas desechar.

Hoy te nombraremos los tres más comunes que puedes conseguir en el hogar. Si ya los conocías, síguelos usando, y si no, te invitamos a comenzar una vida más ecofriendly.

Reutilizar y ahorrar

Alimentos

Comenzamos con este punto ya que hay muchas formas de reutilizar en este sentido. Cuando preparas algún tipo de alimento, y te quedan algunas sobras, no las botas. Si to habías percatado de ello, ya estás reutilizando. Esas comidas de aprovechamiento también son formas efectivas de reutilizar, ya que estás generando menos desperdicios.

Por ejemplo, utilizar la borra o sobras del café molido para tratar la celulitis, o utilizarlo para fertilizar las plantas, en una gran forma de dar una segunda oportunidad a algo que pensabas botar.

Otra forma de reutilizar tus alimentos es sacarle provecho al aceite usado. Botarlo, además de que puede dañar las tuberías de tus grifos, no te convierte en amante del planeta, ya que ese aceite usado contaminará litros y litros de agua. Más fácil y práctico es convertirlo en jabón para lavar ropa.

Ropa

Perfecta para darle nuevos usos. Esa ropa usada que lleva años metida en el closet y que nunca usas, llegó la horade salir de ella. Pero no botándolo, sino intercambiándola con tu grupo de amigas. Excusa perfecta para hacer una reunión agradable con tu círculo más cercano. Ya sea en intercambio, o en una venta de garaje, otra persona le dará una segunda vida a tu prenda.

Pero si tu ropa no está en condiciones para venderla, regalarla o intercambiarla, aún puedes reutilizarla. ¿Cómo? Usándola como pañito de limpieza. Aunque no lo creas, el algodón es perfecto para utilizarlo para limpiar superficies. Quitará la suciedad sin maltratar las superficies.

Envases

¿Cuántas veces no se te ha terminado una mermelada, una crema, o cualquier objeto que venga dentro de un envase de vidrio, y luego lo desechas? Seguro que un millón. ¡Ya no más!

El vidrio es uno de los mejores materiales para almacenar, ya que no transfiere olores ni sabores. Reutilizar un envase de vidrio para ser usado como contenedor de alimentos, florero, para guardar tus joyas o artículos me maquillaje, es una gran forma de ser ecológico.

