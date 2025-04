¿Mosquitos en casa? Estas plantas los ahuyentarán sin dejar rastro

Suscríbete a nuestros canales

Mosquitos, desagradables insectos que pueden transmitir enfermedades con su picadura. Y ahora en época de lluvia, los insectos suelen reproducirse generando cada vez más animalitos dentro de casa.

Si eres de las que posee muchos mosquitos dentro de casa, no te preocupes, aquí te diremos cómo combatirlos de una forma natural.

Ya no tendrás que colocar las feas mayas metálicas en las ventanas, perjudicando la bella vista que se ve desde tu ventana. Tampoco tendrás que gastar dinero en incontables productos químicos repelentes, que no sirven para nada.

Con tan solo colocar la planta adecuada en el rincón correcto de la casa, podrás ahuyentarlos de manera sencilla y sin mucho esfuerzo.

Adiós a los mosquitos

Las plantas no solo son decorativas, para infusión o medicinales. También pueden servir para un bien común como es el alejar los mosquitos de nuestro hogar. Utilizar plantas aromáticas, no solo te asegurará que no te piquen los mosquitos, sino que servirán de adorno comestible dentro de casa.

Albahaca

Existen más de 40 variedades de esta planta que proviene de la India. No solo es perfecta para repeler insectos gracias a su potente aroma. También es tóxica para las larvas y es altamente decorativa dentro del hogar por su vivo verdor.

Además, su consumo tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio, perfecto para combatir el acné y, en infusión, es útil para aliviar la tos, los dolores de cabeza y mejorar la digestión.

Cilantro

El aroma de esta otra especie también mantendrá los mosquitos fuera de casa.

Colócalas en macetas junto a las ventanas y puertas, y su aroma se esparcirá por el resto del hogar. Asegurándote mantener alejados a los mosquitos y otros insectos desagradables que llegan durante la época de lluvia.

Con ella también podrás combatir la inflamación y el envejecimiento que producen los radicales libres, así que protege la piel, y podría tener efectos anticancerígenos y de protección de las neuronas frente al Alzheimer. Así que desde ya puedes ingerirla en una rica infusión.

Lavanda

La especie cantueso posee un delicioso aroma para los seres humanos, pero muy desagradable para los mosquitos. Este perfume que desprende será el encargado de mantener los mosquitos fuera de casa.

Puedes tenerla en el interior de casa mientras esta sea muy iluminada. Colócala en macetas decorando tu balcón, y asegúrate de no colocarle mucho agua, ya que no tolera los encharcamientos.

Su esencia es perfecta para relajarte y ayudarte a conciliar el sueño, disminuir la ansiedad y eliminar dolores de cabeza. También se puede usar en jabones y hasta para eliminar la caspa.

