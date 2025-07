Horóscopo del 1 de julio: Enfócate en sanar, resolver y recuperar tu equilibrio

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Estás atravesando una cuadratura desafiante con el Sol, lo que puede disminuir tu vitalidad física. Al mismo tiempo, podría estar generando tensiones emocionales que complican aún más tu bienestar. Es fundamental que busques serenidad y cultives la paz interior tanto como te sea posible. Habla con Dios, comparte con él tus inquietudes y abre espacio en tu corazón para la armonía. Pide por tu salud física. Enfócate en sanar, resolver y recuperar tu equilibrio.

TAURO: Sigues recibiendo energías favorables y esta vez es la Luna quien te bendice con un trígono positivo. Estás comenzando a establecer un nuevo orden en tu vida y todo indica que el equilibrio logrado podrá sostenerse por más tiempo. Es momento de avanzar con determinación dejando atrás las quejas, valorando con mayor profundidad lo que tienes y lo que estás viviendo. Esta etapa representa una valiosa prueba de humildad.

GÉMINIS: Debes recurrir a tu mejor herramienta para superar los obstáculos. La comunicación y el Universo te extiende su ayuda a través de Mercurio que te favorece con un sextil positivo. Esta energía te invita a expresarte con claridad, empatía y sabiduría para alcanzar acuerdos y resolver situaciones pendientes. Recuerda que los conflictos existen para ser sanados, no para ser ignorados. No permitas que se acumulen.

CÁNCER: El Sol está transitando por tu signo astrológico, trayendo consigo una energía de calma, paz y equilibrio. Las dos luminarias más poderosas del firmamento te acompañan y te impulsan a seguir adelante, dejando atrás el peso del pasado reciente. Este es un momento propicio para reconectarte con Dios y trabajar en tus emociones más profundas, con el fin de superar la crisis y alcanzar una verdadera estabilización interior. Es tiempo de dar lo mejor de ti.

LEO: El planeta Mercurio te está brindando su protección al pasar por tu signo, para que puedas avanzar a mejor velocidad y puedas terminar el ciclo de la mejor manera. No podrás frenar tu impulso y seguirás teniendo gran éxito. La vida te sonríe y busca la manera de mantenerte en el camino correcto de la luz. Una vez más, saldrás adelante con una fuerza positiva. Busca la forma de seguir creciendo.

VIRGO: La enigmática Luna transita por tu signo y este es un momento sagrado para pedir un deseo y hablar con ella desde el corazón. Pídele la paz interior que tanto anhelas. Esta etapa es especialmente significativa porque necesitas una energía luminosa que te inspire a seguir adelante. Sabemos que no ha sido fácil, aún llevas heridas abiertas que siguen doliendo, pero es tiempo de perdonar y soltar para que tu nueva vida pueda fluir con libertad y propósito.

LIBRA: Tienes que utilizar tu mejor arma para vencer todos los obstáculos. El Universo, te envía una ayuda a través de Mercurio y un sextil positivo. Debes usar la comunicación como herramienta para lograr cualquier acuerdo y solventar la situación. Los conflictos están para solucionarlos y no para ignorarlos ni dejar que se acumulen por años, hasta que explotan y se complican con el tiempo. Es mejor resolverlos y cerrar ciclos.

ESCORPIO: Lilith se encuentra en conjunción con tu signo astrológico ofreciéndote una poderosa oportunidad para mirar de frente tu sombra y reconocer aquellas emociones densas que habitan en tu interior. Este tránsito no es fácil, pero si profundamente revelador. Al transformar esos procesos oscuros del alma puedes dar un salto evolutivo hacia una vida más consciente y plena. Es momento de optimizar tu estilo de vida.

SAGITARIO: Aunque estés atravesando un momento difícil, es fundamental que recuerdes que esta etapa no define el resto de tu vida. No te dejes vencer por la tristeza. Respira, relájate y busca recuperar tu equilibrio interior. Marte está en cuadratura y esta influencia puede generar tensión o desánimo, pero también te desafía a crecer y fortalecerte. No te estanques en una actitud negativa, porque desde ahí no podrás avanzar.

CAPRICORNIO: La Luna te brinda un trígono positivo para que aproveches este momento y puedas mantener el enfoque y seguir persiguiendo tus metas. Es importante estar consciente de este instante histórico. Debes seguir en este proceso valorando la oportunidad de evolucionar. Siempre debes elevar tu nivel energético para no decaer y soportar el ritmo de avance.

ACUARIO: Es muy importante que cultives el silencio interior y mantengas la calma en tu relación con el entorno. Mercurio transita por tu signo opuesto y esta influencia puede generar tensiones o malentendidos en el ámbito de la comunicación. Observa con atención cómo te estás relacionando con los demás y busca expresarte con mayor sutileza y empatía. Al suavizar tu forma de comunicarte, abrirás caminos para mejorar tu vida.

PISCIS: Existen muchas complicaciones y la Luna está en oposición negativa desestabilizando todas tus emociones. La situación se está complicando de manera grave. Debes guardar la calma y no generar más conflicto. Mucho cuidado en cometer una locura producto de tu ira y descontrol. No es necesario que pierdas el control y todo se destruya por causas que puedes resolver con tu autocontrol y equilibrio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin