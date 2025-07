Horóscopo del 12 de julio: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

TAURO: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil ya sucedió, ahora, queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

GÉMINIS: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Debes estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones.

CÁNCER: Está activo un sextil positivo con Marte. Excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta. Así, se logran los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

LEO: En este momento tienes una oposición con la luna esto es un factor que no te beneficia en nada, porque te opaca, desenfoca y sencillamente hace que pierdas el rumbo directo que ya venías trabajando. Se complica un poco tu caminar por el sendero de la luz de donde debes volver otra vez a retomar con fuerza tu transitar. Evita una caída innecesaria donde puedes perder un valioso tiempo.

VIRGO: Dios toca tu corazón y te brinda la oportunidad de sentir la felicidad en tu gloriosa vida. Estás bajo las influencias positivas de Júpiter a través de un sextil excelente. Ahora te sientes muy satisfecho por vivir momentos tan especiales durante toda tu vida y estás reconociendo lo benevolente que ha sido Dios con tu alma. Es el momento de soltar y disfrutar con la familia. Busca la manera de construir espacios inolvidables.



LIBRA: Urano le da la bienvenida en tu vida a los cambios y a las transformaciones a través de un trígono positivo. El Universo quiere que sigas adelante y se produzca una evolución importante para que continúes acercándote a un estado de mayor tranquilidad y calidad de vida. Es el momento, debes ser flexible para facilitar los procesos que vivirás y así tener mejores resultados y definir tu futuro.

ESCORPIO: Por favor, es muy importante que guardes silencio y puedas evitar algunos problemas. Te encuentras en estos momentos bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Mercurio. La situación podría salirse de control. No hables mal de los demás y deja el chisme. No es una buena actitud para ti, el estar por allí, hablando de más. Es importante callar y no meterse donde nadie le ha llamado. Tu honor está a prueba.

SAGITARIO: En este momento un trígono positivo con Quirón te envuelve con una energía profundamente sanadora. Esta influencia te permite reconocer con mayor claridad aquellas áreas de tu vida que necesitan ajustes, no desde la culpa, sino desde la conciencia y el deseo genuino de crecer. Es una oportunidad valiosa para refinar tus procesos, avanzar con mayor sabiduría y consolidar tu evolución interior.

CAPRICORNIO: A partir de este momento tienes una oposición negativa con el astro rey, el Sol. Esta nefasta noticia estará activa por todo un mes a partir de este momento y seguramente te vas a sentir muy agotado y tendrás que buscar la manera de mantener un equilibrio en tu estado físico. Debes evitar enfermarte. También tienes que conservar tu vitalidad en actividades que te sumen energía positiva.

ACUARIO: Hoy tienes un trígono positivo con Venus. Todo empiezan a salir muy bien a nivel del amor. Se genera una energía fluida que permite avanzar en temas relacionados con la pareja. Es el momento de llegar a ciertos acuerdos y establecer una relación sólida con grandes beneficios para ambos con excelentes condiciones de vida en el futuro. Trata de no ser tan exigente y déjate fluir para que la experiencia sea más positiva.



PISCIS: Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Urano, una energía que puede generar tensión, ansiedad y alteraciones en tu sistema nervioso. Es posible que recibas una noticia inesperada o enfrentes una situación que te saque de tu centro emocional. Por eso, es fundamental que te detengas, respires profundo y te permitas calmarte. Evita reaccionar impulsivamente, no te dejes arrastrar por el caos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin