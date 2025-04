Horóscopo del 2 de abril: Sigue adelante y no frenes el avance

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Excelentes energías con el Sol que te ayudan a regenerar tu cuerpo físico y darte la energía necesaria para continuar en esas transformaciones que ya vienes haciendo. Esta conexión con el Sol, pasando por tu signo, es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad. Después, tendrás unos resultados excelentes. El agradecimiento a Dios es muy importante para que las energías fluyan.

TAURO: Hoy te encuentras entregado al amor con un sextil positivo del planeta Venus. Es el momento de disfrutar al máximo de las mieles de la vida y permitirte nuevas experiencias para el disfrute de tu alma. Son momentos irrepetibles que buscan una mejor práctica, llena de alegría. Siempre con responsabilidad plena, frente a los procesos que se salen de la actividad cotidiana. Que el arcángel Chamuel te proteja.

GÉMINIS: El Sol te bendice en estos momentos con un sextil positivo extraordinario que te permite conectarte con fuerza y afianzarse con energía positiva en la vida. Con mucho optimismo, estás luchando grandes batallas, pero tu corazón es noble, fuerte y tiene unas experiencias enormes en la guerra, por lo tanto, rinde más, y por ser un guerrero, ya ha demostrado, que eres un ser especial y ahora mereces la gloria.

CÁNCER: Se activa un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda a nivelar tus emociones y a salir adelante con más fuerza. Esta poderosa influencia te ayuda a conectarte con tu poder interior y te impulsa a realizar grandes éxitos. Es un día muy especial que permite unos minutos para reflexionar y modificar algunos elementos negativos y así poder tener mejores resultados en el futuro cercano.

LEO: Se activó un sextil positivo con Júpiter. Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Con esta acción podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación para restituir de nuevo el equilibrio en todos los niveles de vida. Es importante volver otra vez a tus rutinas espirituales para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.

VIRGO: Está activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta. Así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

LIBRA: Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

ESCORPIO: Se abre el cielo y permite en estos momentos disfrutar de un trígono positivo con Venus. Esta gran energía activa la posibilidad para que el amor fluya de manera excelente y abra oportunidades para manifestar una relación amorosa con capacidades de mantenerse en el tiempo. Es una oportunidad única que debes disfrutar al máximo para sentir que estás vivo y con ganas de ser feliz.

SAGITARIO: En este instante cósmico, existe una oposición con la Luna. Es muy probable que te sientas mal o sencillamente no te sientas seguro de los cambios que estás realizando en tu vida. La situación se puede complicar un poco más. Estás pensando que las acciones que ejecutaste no son las correctas. Lo importante es tomar decisiones y no quedar estático. Cualquier acción, sea buena o sea mala, es mejor que ninguna.

CAPRICORNIO: Hoy existe una cuadratura con el Sol. Seguramente te sientes un poco agotado y muy desgastado a nivel energético. Tienes que luchar para mantener un equilibrio en tu cuerpo físico. Estás en un proceso de decadencia tremendo y deberías apartar un día de descanso para poder dormir bien. Relajarte y piensa más en ti. Tienes que poner de tu parte para lograr la armonía que necesitas en tu vida.

ACUARIO: Se activó un sextil con el Sol. En estos momentos puedes regenerar tu cuerpo físico y obtener la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones. Sabes que durante todo el mes que acaba de pasar, te viene hablando el Universo. Esta conexión con el Sol es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad, para tener unos resultados excelentes. Sigue adelante y no frenes el avance.



PISCIS: Se activa fuertemente toda tu vida. Ahora tienes al planeta Mercurio en tu signo y esas energías positivas te ayudan a agilizar todos los procesos que estaban antes estancados. El Universo te está ayudando y hay que agradecer por este nuevo impulso. Vas a sentir que todo se mueve rápido y quizás quieras frenar los procesos. No deberías parar nada, es el instante preciso para ser flexible y cooperar para tener excelentes resultados.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin