El secreto está en los minutos: ¿cuánto caminar para estilizar tu cuerpo?

Caminar es una actividad física sencilla pero muy efectiva para mantener una buena figura. Al caminar regularmente, se queman calorías, lo que ayuda a controlar el peso corporal y reducir la grasa acumulada. Además, fortalece los músculos de las piernas, abdomen y glúteos, mejorando el tono muscular y la postura.

A diferencia de ejercicios intensos, caminar es de bajo impacto, por lo que es adecuado para personas de todas las edades y condiciones físicas. También contribuye a mejorar la circulación sanguínea y el metabolismo, lo que favorece una digestión más eficiente y una piel más saludable.

Caminar diariamente también ayuda a reducir el estrés, lo que puede evitar el aumento de peso relacionado con la ansiedad. No requiere equipo especial ni gimnasio, solo un poco de tiempo y constancia. Por estas razones, caminar es una excelente herramienta para quienes buscan cuidar su figura de forma natural, accesible y sostenible.

Foto: Freepik

¿Cuántos minutos se debe caminar para ver un cambio?

Según la Organización Mundial de la Salud, se recomienda realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana, lo que equivale a caminar unos 30 minutos diarios durante cinco días.

Sin embargo, para ver cambios físicos notables como reducción de grasa corporal o tonificación, puede ser necesario aumentar tanto la duración como la intensidad.

Un estudio publicado en The Journal of Exercise Nutrition and Biochemistry (2014) mostró que caminar 50 a 70 minutos cinco veces por semana durante 12 semanas ayudó a reducir la grasa corporal en mujeres con sobrepeso.

Esto sugiere que caminar entre 250 y 350 minutos por semana puede ser efectivo para quienes buscan cambios visibles en la figura, siempre y cuando se acompañe de una alimentación equilibrada.

Además, caminar a paso ligero (aproximadamente 5-6 km/h) quema entre 200 y 300 calorías por hora, dependiendo del peso corporal y el terreno. Si se mantiene una rutina constante, los primeros cambios pueden observarse después de 4 a 6 semanas.

