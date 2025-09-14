Pon tus pies a trabajar: Publicación podológica recomienda retomar un hábito

Suscríbete a nuestros canales

El uso sistemático de calzado convencional cambia la forma, fuerza y función de los pies. Algunos por sus materiales rígidos, otros porque son estrechos o poseen un acolchado que impide que trabajen al máximo su musculatura.

Todos estos factores han impulsado en los últimos años el retomar una práctica que impacta a todo tu cuerpo. ¡Querrás hacerlo!

Caminar descalzo para la salud

Resulta que el pie es una estructura biomecánica compleja con 26 huesos, 33 articulaciones, y más de 100 músculos, tendones y ligamentos. Gran parte de la estabilidad y eficiencia al caminar se debe a su fuerza, flexibilidad y elasticidad.

Incorporar el hábito de caminar descalzo de manera regular hará mucho bien no sólo a tus pies, sino a tu salud en general.

Beneficios de andar descalzo

Te dejamos un resumen de todos sus beneficios respaldados por la Revista de la Asociación Médica Americana de Podología:

Fortalece tus pies. Andar descalzo con regularidad hará que los músculos, tendones y ligamentos de tus pies trabajen más, lo que contribuye a fortalecerlos.

Si deseas obtener los beneficios de caminar descalzo, toma el tiempo en casa o cualquier salida a un espacio recreativo para que tus pies mantengan contacto con el suelo.

Caminar por grama, tierra o arena estimula tu vínculo con el entorno; entras a un estado de calma y sosiego que ayudará a tu sistema a relajarse. Por otro lado, transitar caminos con piedras o zonas irregulares ayuda a que los arcos y músculos del pie se activen más, lo que aumenta su capacidad de respuesta y adaptabilidad.

