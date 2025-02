Autoridades sacan a los tolderos de Macuto: Abusaban con el cobro del servicio

Suscríbete a nuestros canales

En un esfuerzo por garantizar el acceso público y equitativo a las playas, las autoridades de la La Dirección de Turismo de la Gobernación de La Guaira en conjunto con La Capitanía de Puertos y La Policía Marítima, llevaron a cabo una reubicación de toldos en la popular playa del Paseo Macuto.

La medida fue comenzada a aplicar desde el pasado 11 de febrero en horas de la mañana.

Espacios designados para visitantes con equipos propios

Esta iniciativa responde a la necesidad de brindar espacios designados a aquellos visitantes que prefieren llevar sus propios equipos de playa como silla y sombrillas, sin la obligación de adquirir el servicio de alquiler de un toldo y dos sillas por $10.

"Las playas son públicas y los tolderos deben respetar las áreas arboleadas" así informó la cuenta de Tik Tok PaseoMacuto. Esta reubicación permite que las personas disfruten de la playa ya sea utilizando los servicios de alquiler o trayendo sus propios implementos.

Playa del Paseo Macuto

A través de las redes sociales, los bañistas denunciaban que los denominados tolderos abusaban con el cobro de los toldos, incluso algunos señalaban que alquilaban hasta el uso de las áreas verdes.

Plan integral para mejorar la experiencia turística

Las autoridades han destacado que esta acción forma parte de un plan más amplio para mejorar la experiencia de los turistas y residentes en las playas de La Guaira, promoviendo el turismo sostenible para todos.

"Esta medida no es para que ya no exista este servicio, es para reubicar a los tolderos y respeten las áreas arboladas, para que no se excedan en el número de toldos y delimitarles sus espacios".

