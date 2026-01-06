Decretan tres días de duelo en La Guaira por los fallecidos durante el ataque de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

En un acto de profunda solemnidad y rechazo a la intervención extranjera, el Gobernador del estado La Guaira y el Alcalde del municipio Vargas emitieron este martes 6 de enero de 2026 un decreto conjunto estableciendo tres días de duelo regional.

La medida rinde tributo a los militares y civiles que perdieron la vida durante la incursión aérea estadounidense ejecutada la madrugada del pasado sábado, operación que culminó con la captura y traslado forzoso de Nicolás Maduro y Cilia Flores a territorio norteamericano.

Ataque

El litoral central fue uno de los puntos más golpeados por el ataque denominado por Washington como "Operación Resolución Absoluta"

Los ataques, que iniciaron aproximadamente a las 2:00 a. m. del 3 de enero, se concentraron en objetivos estratégicos y zonas residenciales aledañas:

En la urbanización Rómulo Gallegos de Catia La Mar, el impacto de un misil en un edificio residencial cobró la vida de Rosa Helena González, una mujer de casi 80 años, cuya vivienda quedó totalmente destruida.

Los muelles de La Guaira sufrieron detonaciones que afectaron depósitos de contenedores, generando incendios que se mantuvieron activos durante gran parte del fin de semana.

Zonas como la Meseta de Mamo y puntos de control costero reportaron bajas entre los efectivos de la Guardia Nacional y la Armada Bolivariana.

Decretos en La Guaira

El decreto de duelo obliga a que la bandera nacional y regional permanezcan a media asta en todos los edificios públicos y plazas del estado hasta el jueves 8 de enero.

Las autoridades locales han sido enfáticas en su posicionamiento político tras la captura del mandatario:

"El imperio cree que con misiles nos derrotará, pero cada caído se multiplica en voluntad. ¡Liberen a Nicolás y a Cilia! Su secuestro es una violación flagrante a nuestra autodeterminación", reza parte de la proclama oficial difundida en redes sociales.

Desde tempranas horas de este martes, grupos de simpatizantes se han concentrado en puntos emblemáticos del estado, como la entrada de los túneles de Boquerón y el puerto, para manifestar su respaldo al gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el mando tras declararse la "falta temporal" del presidente.

La consigna en las calles es de resistencia activa, mientras las comunidades organizadas inician oraciones y vigilias por los fallecidos, a quienes han bautizado como los "Mártires de la Soberanía".

Mientras La Guaira guarda luto, se informó que Nicolás Maduro ya compareció ante un tribunal federal en Nueva York bajo el estatus de "prisionero de guerra", mientras Caracas exige a la ONU y a la CELAC la condena inmediata de lo que califican como una "agresión colonial".

