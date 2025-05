Copa Libertadores: qué aspectos considerar en los pronósticos de apuestas “under”

Suscríbete a nuestros canales

La Copa Libertadores reúne a los mejores equipos de las 10 confederaciones de la Conmebol y eso asegura un alto nivel de exigencia. Y debido a su formato principal, con ocho grupos de cuatro clubes cada uno, los participantes juegan sus fichas con inteligencia: priorizan el orden táctico y la solidez en la defensa para sumar los puntos necesarios rumbo a los octavos de final. A causa de esa rigurosidad, hay varios partidos en los que no se dan muchos goles.

¿Cómo usar las apuestas "under" en la Copa Libertadores?

La obtención de ganancias en las apuestas deportivas en la Libertadores solo dependerá de un meticuloso análisis de la actualidad futbolística de los cuadros y de las circunstancias que atraviesen. Además, las tendencias son esenciales. Ejemplificando, de los 64 duelos disputados en cuatro fechas de grupos, en 32 se determinó la elección de "menos de 2.5 goles" (50 %). Aunado a ello, solo en 30 hubo "ambos anotan", lo que confirma que los encuentros fueron muy cerrados.

Bajo este panorama, es recomendable que cada usuario tenga en cuenta algunos aspectos primordiales antes de establecer un boleto. Como gran beneficio, SportyTrader ofrece el código de promoción para apostar en Stake con su bono de bienvenida.

Localía. Al estar en casa, los conjuntos potencian su rendimiento y son más agresivos de lo normal, a sabiendas de que el puntaje es clave para superar la fase. Tanto brasileños como argentinos suelen ser los más duros al atacar y defender.

Al estar en casa, los conjuntos potencian su rendimiento y son más agresivos de lo normal, a sabiendas de que el puntaje es clave para superar la fase. Tanto brasileños como argentinos suelen ser los más duros al atacar y defender. Clima. En el papel, una institución de Bolivia podría no ser favorita, pero la balanza cambia cuando tiene la altura: la falta de aire afecta a los menos preparados. La situación es parecida con Ecuador y Colombia, por los miles de metros sobre el nivel del mar o las altas temperaturas.

En el papel, una institución de Bolivia podría no ser favorita, pero la balanza cambia cuando tiene la altura: la falta de aire afecta a los menos preparados. La situación es parecida con Ecuador y Colombia, por los miles de metros sobre el nivel del mar o las altas temperaturas. Efectividad. Al margen del desempeño colectivo vistoso, en la Libertadores pesa la puntería y los equipos más precisos son los que obtienen más éxito. Un ejemplo es Libertad de Paraguay, que con solo tres goles anotados logró siete puntos y tiene grandes probabilidades de entrar a octavos.

Al margen del desempeño colectivo vistoso, en la Libertadores pesa la puntería y los equipos más precisos son los que obtienen más éxito. Un ejemplo es Libertad de Paraguay, que con solo tres goles anotados logró siete puntos y tiene grandes probabilidades de entrar a octavos. Objetivos. Con las jornadas avanzadas, los clubes saben cuáles son sus opciones para seguir en competencia y eso obligará a que asuman mayores riesgos en la ofensiva, aunque cuidando de la retaguardia para evitar complicaciones.

Con estos factores, de cara a la quinta fecha que se avecina, hay choques en que se prevé el "under" (menos de 2.5 goles). Uno es el Universitario vs. Barcelona SC en Lima: los peruanos solo tienen dos tantos a favor y ganaron 1-0 en la ida; mientras que los ecuatorianos no inflaron las redes en dos de sus cuatro cotejos. A la vez, el juego es importante para los dos, pues una derrota causará la eliminación, así que es factible que haya "-2.5 goles".

En otro caso, con el enfoque claro en los octavos de final, Sao Paulo recibe a Libertad. Si bien el cuadro paulista sumó 10 puntos, sus tres triunfos se dieron con dos goles como máximo (1-0, 1-0 y 2-0); en paralelo, los guaraníes sí registraron "-2.5 goles" en todas sus presentaciones. Como el empate cae como anillo al dedo para el 'Gumarelo', la alternativa de "under" es asequible.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube