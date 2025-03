Adrien Brody: El actor da el discurso más largo en la historia de los Oscar

Suscríbete a nuestros canales

El actor estadounidense Adrien Brody ('The Brutalist') batió el récord anoche al pronunciar en la gala de los Oscar el discurso de agradecimiento más extenso de la historia de los premios más prestigiosos de Hollywood.



El actor, que se llevó la estatuilla a mejor intérprete masculino por su papel en el drama de Brady Corbet, habló en el escenario durante cinco minutos y 40 segundos, según informó este lunes The Hollywood Reporter.



Sus palabras superaron por 10 segundos el récord que ostentaba Greer Garson cuando ganó por 'Mrs. Miniver', en 1943.



El discurso de la intérprete británica, de cinco minutos y 30 segundos, no fue televisado, pero se encuentra apostillado todavía en el libro Guiness de los Records como el más largo de la historia de estos premios.



Durante su discurso, Brody de hecho cortó a los organizadores de la gala cuando empezaron a poner la música para que fuese concluyendo: "Estoy terminando, ¡apaguen la música! Ya he hecho esto antes, gracias. No es mi primera vez", dijo en un guiño a su película, cuya duración es de tres horas y 35 minutos en la gran pantalla e incluye una pausa entre medias.



Brody ya había ganado el Oscar a mejor actor en 2003 por 'The Pianist', donde, a sus 29 años, se convirtió en el intérprete más joven en alzar una estatuilla en esa categoría.

