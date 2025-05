¿Boda secreta entre Ana María Polo y Ana Gabriel? La verdad detrás del rumor que incendió las redes

Suscríbete a nuestros canales

Ana María Polo, la popular “Doctora Polo”, decidió hablar claro sobre los persistentes rumores que la vinculaban sentimentalmente con la cantante mexicana Ana Gabriel.

Todo comenzó cuando circuló un video en redes donde supuestamente la periodista Pati Chapoy anunciaba una boda secreta entre ambas. Aunque el clip parecía convincente, la fotografía mostraba una supuesta boda entre ambas figuras públicas, mientras que el audio incluía la voz de la periodista Pati Chapoy confirmandola relación.

Ana María Polo se refirió a los hechos en un en vivo con Javier Ceriani, negando los rumores rotundamente: “Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, a quién se le ocurre eso, esa estupidez (…) ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. Más vieja y todo, pero qué ridiculez es esa. ¡Qué inteligencia artificial, señores! Por Dios, cuidado con la inteligencia artificial”.

Por su parte, Ana Gabriel también negó el contenido viral, confirmando que el supuesto audio de Chapoy no era más que otro montaje generado por inteligencia artificial. La cantante ironizó sobre los rumores en una declaración recogida por POSTAmx: “Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto. Lo he dicho siempre: mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”.

