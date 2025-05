Cazzu reacciona ante posible colaboración con Belinda: la argentina se pronuncia sobre la idea de ver a las ex de Nodal juntas

Suscríbete a nuestros canales

En medio del revuelo por la visita de Cazzu a México, muchos se han hecho a la idea de que la “Nena Trampa” y Belinda se unan en un nuevo tema, y los periodistas no dudaron en hacer la pregunta a lo que la argentina respondió con franqueza y sin rodeos, con la típica elegancia y serenidad que la caracterizan, así lo dejó ver en un video compartido por Despierta América.

La rapera no negó que Kenia OS le parece “un amor”, con quien incluso ha tenido más interacción, pero dejó claro que no quiere caer en colaboraciones que parezcan forzadas por la presión mediática o el morbo del público. “Siento que lo de Beli es algo que mueve a la gente de una forma más morbosa, sí, en verdad, y no me gustaría alimentar los morbos de nadie”, declaró, poniendo un alto a la idea.

“Esas son conexiones que se tienen que dar con la música, y a veces se dan y a veces no, y está bien”, concluyó Cazzu, dejando claro que sus decisiones creativas no responden a presiones externas ni a lo que suene más rentable o viral.

