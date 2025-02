Con este mensaje Catherine Fulop expresó solidaridad a George Harris

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 24 de febrero 2025, la actriz venezolana Catherine Fulop expresó solidaridad al comediante venezolano George Harris.

A través de su cuenta en Instagram Fulop dedicó unas emotivas palabras para el también venezolano.

"Mi hermano @elgeorgeharris eres una de las personas a las que estoy más que agradecida, tu talento extraordinario a calmado el dolor, la tristeza de todo un pueblo que a sufrido lo más horrible que le puede pasar... que nos roben nuestro país. Gracias a ti reímos y soñamos que volvemos a nuestras playas , nuestras montañas , nuestros tequeños y hallacas, a nuestras navidades en familia abrazándonos y no desmembrados como nos han obligado a estar", agrega parte de la publicación.

De igual modo, recordó el proceso que vivió su hermano en los "momentos más críticos de su enfermedad"'.

"Tú sin saber acompañaste a mi hermano Jorge (que casualmente se llamaba 😢 igual que tú) en los momentos más críticos de su enfermedad, él solo quería escucharte a ti en tu show porque eso le calmaba los dolores mientras le hacía efecto la morfina 💔 Eres un ser de LUZ, bueno y bondadoso, además de TALENTOSO! Esto es una pequeñísima piedra, recógela del piso, (porque todo es experiencia) y sácate una selfie jijijiiiii", agregó un varias fotos junto a Harris.

Por otra parte, aseguró que lo ocurrido en el Festival de Viña "fue una minoría, que esto NO representa a los Chilenos. Porque hablaría de inmadurez y de falta de educación que sinceramente no creo que así sea, hacia un artista y persona sobre todas las cosas que intentaba llevar a cabo su show y es lamentable porque mi hermano amado George no se perdió una gaviota, el público que lo irrespeto se perdió de disfrutar un show y un artista increíble como tú. Te amo con todas mis fuerzas!!!!!!! Siempre pa'lante que es pa'lla!", puntualizó.

