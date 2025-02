Muere legendaria cantante Roberta Flack este 24 de febrero: "Estamos desconsolados"

Suscríbete a nuestros canales

La legendaria cantante y ganadora de múltiples premios Grammy e intérprete "Killing me softly with this song", Roberta Flack, falleció este lunes 24 de febrero a la edad de 88 años.

La noticia fue confirmada por su representante a NBC News., quien informó que la artista murió pacíficamente rodeada de su familia.

"Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025", se lee en un comunicado. "Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa", reza el comunicado compartido a la prensa.

En noviembre de 2022, un representante anunció que Flack tenía ELA , comúnmente conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y ya no podía cantar.

La enfermedad progresiva “ha hecho que sea imposible cantar y difícil hablar”, dijo la representante de Flack, Suzanne Koga, en un comunicado de prensa.

Roberta Flack, nacida el 10 de febrero de 1937 en Carolina del Norte, fue una de las voces más icónicas de la música soul y R&B. Su carrera despegó en la década de 1970 con éxitos como "The First Time Ever I Saw Your Face", "Killing Me Softly with His Song" y "Feel Like Makin' Love".

Flack ganó el Grammy a la Grabación del Año en dos ocasiones consecutivas: en 1973 por "The First Time Ever I Saw Your Face" y en 1974 por "Killing Me Softly with His Song.

Asimismo, "hace unos años sufrió un derrame cerebral", dijo su representante a PEOPLE. "No se sentía bien, así que lo mejor fue llevarla al hospital. Está bien, pero pasará la noche en observación".

Nacida en 1937 en Carolina del Norte, Flack recibió su primer piano de su padre, quien lo rescató de un depósito de chatarra.

"Lo pintó de verde y olía mal, pero toqué y practiqué durante incontables horas en ese piano", le dijo a PEOPLE en 2022. "Me dio alas musicales que cuando tenía 9 años necesitaba desesperadamente. Me han derribado tantas veces, pero seguí intentándolo. Sigo intentándolo".

Flack se graduó de la Universidad Howard a los 19 años y fue maestra de escuela antes de lanzar su carrera como cantante en los años 60.

