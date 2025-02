Suscríbete a nuestros canales

El periodista chileno Rodrigo Sepúlveda se refirió la noche de este domingo a la tensión vivida con el comediante venezolano George Harris en el Festival Viña del Mar 2025.

En ese sentido el periodista dijo a Radio ADN que a su juicio, la función de Harris "es hacer reír y no hizo reír. Por lo menos, yo no me reí”, dijo. Asimismo, destacó que lo ocurrido no tuvo nada que ver con un acto de Xenofobia.

Periodista chileno acusa a George Harris de provocar división en el público

“Yo creo que había muy poca gente que lo silbaba. No entiendo por qué le dio tanta importancia a eso. No eran tantas pifias como para frenar el show permanentemente”, señaló Sepúlveda.

Uno de los aspectos más criticados por el periodista fue la división que, según él, Harris provocó en la Quinta Vergara entre chilenos y venezolanos. “No me gusta esa separación. Hay muchos venezolanos que aportan a nuestro país y no era necesario generar una disputa”, expresó.

“Pero el fondo de esto se provoca porque él no hizo reír a la Quinta, porque no hubo humor, era una descripción de ideas” y “hubo un momento en que yo sentí que estaba quebrando la Quinta y eso es un error”, recalcó Sepúlveda.

Insistió en que “hay un error de parte de él de buscar pelea y buscar discusión innecesaria donde no existía. Tuvo un discurso de división cuando no era necesario. En vez de unir él provocó una separación entre venezolanos y chilenos”.

Por otro lado, estimó que “las silbatinas no eran tantas como para que él se preocupara de ir frenando permanentemente el show”.

Cabe destacar que Harris contó con una gran audiencia que lo aplaudía y alentaba para que continuara con el show, sin embargo un pequeño grupo de chilenos saboteó con abucheos su espectáculo.

Presentadores del Festival de Viña del Mar 2025: Fue una situación compleja

Por otra parte, los conductores del festival Karen Doggenweiler y Rafael Araneda durante un encuentro con la prensa aseguraron que lo vivido en La Quinta Vergara fue una "situación Compleja".

Araneda, señaló que le dijo a Harris que no peleara con el público para poder revertir el impase que tuvo con el público.

Sin embargo, el momento se convirtió en una "lucha de banderas" dijo Araneda. Además agregó que George Harris tuvo mucha gente que gritaba su nombre para apoyarlo e incluso pedían premios.

