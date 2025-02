Viña del Mar 2025: Los momentos más incomodos vividos en el show de George Harris 

Suscríbete a nuestros canales

El comediante venezolano, George Harris y el público en general vivieron momentos tensos durante su espectáculo la primera noche del festival Viña del Mar 2025.

Harris contó con una gran audiencia que lo aplaudía y alentaba para que continuara con el show, sin embargo un pequeño grupo de chilenos saboteó con abucheos su espectáculo.

Viña del Mar 2025: Los momentos más incomodos vividos durante el show de George Harris

Durante su puesta en escena, el comediante venezolano le respondió a una de las personas que saboteo su rutina, "¿Vas a estar toda la noche pitándome? Por eso te vas a quedar solo. Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche. Se van a quedar sordos, te vas a desinflar. No entiendo, qué les hice. ¿Qué pasó. ¿Cuál es la pelea?"

Asimismo, George Harris instó a la audiencia a disfrutar de su espectáculo, “vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarles la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal”.

Cabe destacar que el humorista venezolano decidió despedirse de la audiencia pero los conductores del festival, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda salieron al escenario para convencerlo en dos oportunidades de no abortar misión e intentar terminar su guión.

En una de esas pasadas, la animadora le advirtió uno de los errores que cometió: “No hay que pelear con los chilenos, siempre ganamos, todas las mochas las ganamos”.

Luego de regresar al escenario, Harris impedido por los abucheos nuevamente respondió: “Me da risa el que está pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con toda la rabia que te da que yo esté aquí, llené el Movistar. Cállate”.

Dentro de la tención vivida en La Quinta Vergara, también se refirió a uno de sus odiadores, “ándate para el baño y jálate el muñeco” estas fueron algunas de las palabras de Harris.

Director del festival Viña del Mar 2025 se pronuncia

Por su parte, Alex Hernández el director del festival y la cara responsable del evento dijo en una entrevista confirmó que hubo un grupo muy pequeños de chilenos que desde el minuto cero estaban organizados para "pifiarlo" y hacerle la vida imposible. Así lo dijo con un tono de vergüenza por lo sucedido, aduciendo que no todos los chilenos son así.

“Yo encontré la rutina muy divertida cuando estábamos viendo al humorista. Muchos de sus textos fueron los mismos que se presentaron en el Festival ayer. Él cometió un error que le costó caro, y que le puede pasar a cualquier humorista y que fue distraerse”, expresó.

Al ser consultado por las quejas del público venezolano que acusó racismo, Hernández fue enfático al comentar que “claro que hay un hecho de xenofobia”.

“Había un grupo de personas que desde ya estaban organizadas para arruinar la rutina de Harris, y gracias a eso él se distrajo y no siguió de largo su rutina”, comentó.

Finalmente, aseguró que “llegó un momento donde todo se complicó, donde la Quinta se convirtió en una final de Copa Libertadores entre Chile y Venezuela”.

