Osman Aray cuenta la verdad de lo ocurrido durante el show de George Harris en Viña del Mar

Este lunes 24 de febrero 2025, el periodista y productor Osman Aray contó todo lo ocurrido durante el show del comendiante venezolano George Harris en Viña del Mar, Chile.

En entrevista concendia a Unión Radio indicó que, había una espectativa positiva sobre la presentanción de Harris.

¿Qué pasó con la presentación del omendiante venezolano George Harris en Viña del Mar?

“Realmente hemos vivido un arranque súper polémico en el Festival Viña del Mar. Fue muy contundente. Yo siento que la gran mayoría del público que estaba ayer en la Quinta Vergara tenía una expectativa inmensa positiva”, dijo en contacto telefónico con Shirley Varnagy

Recordó que, algo del humor de George Harris no es totalmente aprobado por el público chileno. Y tiene que ver con las situaciones muy localistas. "'Nuestras fiestas, nuestras madres, nuestras tradiciones venezolanas que ha generado un distancia entre el público chileno que poco a poco ha consumido su contenido", dijo.

Mencionó que, estaba alojado a unas cuentas calles del donde se llevaría a cabo este show y que desde su salida comenzó "mucha gente y colas".

De igual modo, aseguró que, desde la salida de George Harris habian muchas banderas de Venezuela.

Dijo que en su análisis con otro colega y tras revisar algunos videos se perctaron que, de la galería donde se encontraba el mayor número de venezolanos.

"Desde allí se sentía todo el apoyo de George. Sin embargo, en la parte de abajo estaba un grupo de chilenos que se mofaban. le decían chao,chao, lo silbaban. desde su salida", comentó.

El periodista de Farándula dijo que, se está manejando una especie de discurso que tiene que ver con que George fue arrogante.

"Me parece irrespetuoso al igual que la actitud del público ayer. Personalmente, puedo entender que hay público para todo. Gente que le gusta la música clásica y no la salsa. una cosa no tiene que discrepar con el talento y siento que en los escenarios uno debe manejarse con respeto", acotó.

“La rutina de George Harris que debía durar unos 45 minutos dependiendo de cómo esté el público, en esta ocasión duró unos tensos 21 minutos. Las primeras dos veces que Harris se despidió los presentadores lo abordaron y lo llevaban de nuevo hasta que la tercera vez se despidió y no regresó", recordó Aray.

Aclaro que se dijo que las entradas se habían agotado por Marc Anthony. "Pero lo cierto es que cuando se dijo que George estab aquí se agotaron en dos horas, fueron los venezolanos", dijo, al tiempo que aclaró que el salsero se presentó recientemente en un show, pero que la novedad esta Harris.

Además, señaló que a su salida del recinto se encontró con las calles sucias pues al parecer se habían resgitrados algunos focos de violencia. “Muchos venezolanos sintieron que esto fue un acto de xenofobia".

