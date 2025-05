Alejandra Guzmán crea un diamante con cenizas de Silvia Pinal como homenaje

Suscríbete a nuestros canales

Alejandra Guzmán, hija de la icónica actriz Silvia Pinal, confirmó haber convertido parte de las cenizas de su madre en un diamante como tributo eterno. En entrevista con TVNotas, explicó que el gesto busca mantener cerca a la última diva del cine de oro mexicano, fallecida el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años:

“Convertí sus cenizas en un diamante. Me lo entregaron el 8 de mayo. Ese sí es un buen regalo del Día de las Madres”, declaró Guzmán, quien destacó el simbolismo del color único de la piedra, reflejo de la personalidad de Pinal.

Las cenizas restantes reposan en una urna con forma de corazón en la casa donde vivió la actriz, aunque la cantante admitió: “[…] no me resulta del todo cómodo tenerlas allí”.

Silvia Pinal, reconocida por su trabajo en clásicos como Viridiana (1961) de Luis Buñuel, dejó un legado en cine, teatro y televisión. Su muerte marcó el fin de una era, pero su memoria perdura en iniciativas como la de Guzmán, quien también heredó su pasión por los escenarios:

“Valoro mucho todo lo que ella me dio. Lo que me heredó en vida. Eso es lo que a mí me hace feliz. Tengo amor por los escenarios, igual que ella”.

El homenaje ha generado reacciones diversas, resaltando tanto la conexión madre-hija como la singularidad del tributo en medio del duelo público por la partida de la actriz.

