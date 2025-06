Conozca a los artistas mexicano afectados por la cancelación de visas en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La suspensión abrupta de giras en Estados Unidos ha impactado a destacados músicos mexicanos, quienes enfrentan cancelaciones o retrasos en sus visas laborales sin recibir clarificación de las autoridades estadounidenses. Entre los afectados figuran nombres emblemáticos como Julión Álvarez, quien horas antes de su concierto en Texas —con 50,000 entradas vendidas— anunció: “desgraciadamente nos pesa que era un evento agotado, el escenario ya estaba montado, parte del personal ya preparaba todo”, reviviendo su previa inclusión en la "lista negra" del Departamento del Tesoro en 2017, pese a haber sido removido en 2022.

En paralelo, Grupo Firme suspendió su presentación en el festival La Onda de California, indicando en un comunicado: “las visas se encuentran en proceso administrativo (…) situación que hace imposible nuestra presentación”, mientras Espinoza Paz reveló que lleva tres años sin obtener autorización, aclarando su equipo: “el tema es otro (…) cada cierto tiempo intenta el trámite”. El veterano Lorenzo de Monteclaro, de 85 años, también canceló shows en Dallas y Houston argumentando espera de documentación, afectando la gira de despedida de Chelo.

Cabe mencionar que el caso de Los Alegres del Barranco —cuya visa fue cancelada tras acusaciones de apología del delito— es el único con respuesta oficial; el subsecretario Christopher Landau declaró: “creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que deba estar exenta de consecuencias (…) No daremos bienvenida a quienes ensalzan criminales”. Pese a esto, la Embajada de Estados Unidos en México mantiene silencio sobre el resto, alegando confidencialidad legal. El politólogo Andrés Quintero advierte: “demuestra que algo está sucediendo y es un ataque a artistas latinos, en particular regionales mexicanos”, mientras la incertidumbre sobre nuevos afectados persiste.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube