Denuncian por presunta estafa al influencer Manuel Conecta: prometió ayudar a un joven a pagar deuda en su liceo

El influencer venezolano Manuel Conecta ha sido objeto de denuncias en las últimas horas por presuntas estafas. Una de las acusaciones que se hizo viral involucra a un joven llamado Cristofer Romero Llanos, del estado Táchira, quien afirma que su imagen fue utilizada sin su consentimiento para obtener beneficios económicos.

Las quejas contra Manuel Conecta han cobrado fuerza en redes, donde a través de la cuenta del creador de contenido, Carlos Delgado (@CarlosdelgadoSC), se ha viralizado el testimonio de Romero, quien trabaja como cuidador de autos y necesita costear sus estudios de bachillerato, pues él y su hermano tienen una deuda cercana a los 1.800 dólares.

En declaraciones a Delgado, el joven junto a su madre sostuvieron que Manuel Conecta prometió ayudarlo económicamente tras conocer su historia personal. El video se hizo viral, pero el adolescente afirmó que desde entonces solo le entregaron una pequeña parte (175 dólares).

La madre de Romero argumentó que Manuel Conecta le pidió un pago móvil a Cristofer para hacerle llegar los 175 dólares debido a presiones por parte de un familiar del niño, pues al ver el desvío del dinero, le dijeron que tenían las capturas, por lo que no le quedó de otra opción que hacerles llegar esa cantidad en bolívares (10.000).

Asimismo, la mujer recalcó que a pesar de tener posibilidades de inscribirlo en un liceo público, el deterioro del sistema educativo y la falta de días de clases la ha motivado a mantenerlo recibiendo educación privada.

Maisong Lee se unió a las denuncias contra el influencer

La situación ha atraído la atención de otros influencers, como Maisong Lee, quien utilizó su cuenta de Instagram para criticar abiertamente a Manuel Conecta y catalogarlo como un "instrumento del robo" y afirmó que cobra tarifas exorbitantes por videos para ayudar a otras personas.

"Yo sé que vas a ver esto en alguna cuenta que tendrás escondida por ahí. Me arrepiento de no haberle hecho caso a mi instinto y a la mala espina que me diste desde el principio. Deberías ponerte en tus perfiles “instrumento del robo”. Ojalá te pueda encontrar en persona", sentenció.

