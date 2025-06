En video: momento tenso entre Yailin La Más Viral y Jordi Martín termina en agresión

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía un intento rutinario por obtener una declaración se convirtió en un episodio tenso y violento en el aeropuerto de Barajas, en Madrid donde el conocido paparazzi y periodista Jordi Martín fue agredido e intimidado por el equipo de seguridad de la artista urbana Yailin La Más Viral.

En un video que ya circula en redes sociales se observa cómo Jordi se acerca a la cantante, quien trataba de pasar desapercibida luciendo un suéter deportivo rojo con la capucha puesta y este le pregunta:

"¿Cómo te está yendo, Yailin, en Europa? ¿Estás contenta?"

La artista intenta contestar, pero sus palabras se pierden entre murmullos cuando en cuestión de segundos un hombre que formaba parte del equipo de Yailin, interrumpe de forma brusca y le dice a Jordi:

"No, yo te conozco a ti... no tienes que grabarla, no está en condiciones."

El periodista intenta razonar señalando que la artista se encuentra en medio de una gira por Europa, pero otro integrante del equipo refuerza:

"Ya, pero te están diciendo que no."

La tensión escala cuando, en otro fragmento del video, se ve cómo el primer hombre golpea a Jordi por las piernas con una maleta y se escucha al periodista gritar:

"No me toques. No sé cómo decírtelo: que no me toques."

Lo más alarmante llega después, cuando el mismo sujeto se le aproxima en tono desafiante y lo amenaza:

"Te vas a buscar que te noquee, loco. Tú lo sabes que te puedo noquear."

El altercado ha desatado indignación en redes sociales, donde los usuarios exigen respeto hacia la prensa y cuestionan la actitud del entorno de Yailin.