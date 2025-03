Filtran llamada al 911 del trabajador que descubrió los cuerpos sin vida de Gene Hackman y su esposa: Suplicaba por ayuda

Suscríbete a nuestros canales

Una grabación del 911 reveló que el trabajador que descubrió los cuerpos sin vida del actor estadounidense Gene Hackman junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, y unos de sus perros, suplicaba por ayuda.

El portal TMZ filtró la llamada en la que se escucha diciendo que cree que acaba de encontrar "una o dos personas muertas" dentro de la residencia y que necesitan ayuda inmediata.

Luego se le escucha al hombre decir tres veces "¡Maldición!", mientras el operador se pone en contacto con los paramédicos.

Posteriormente, repite que vio los cuerpos de "una mujer y un hombre" a través de una ventana, pero afirma no estar seguro, suplicando que envíen a alguien.

"No tengo ni idea, no estoy dentro de la casa. Está cerrada, no puedo entrar. Pero veo que ella está acostada boca abajo", respondió ante una serie de preguntas por parte del operador sobre los detalles de la escena.

Ante no tener respuesta a las demás preguntas, conmocionado se le escucha gritar: "No se mueven. ¡Envíen a alguien aquí rápido!".

En la madrugada de este jueves 27 de febrero, los cuerpos de la pareja fueron encontrados en su residencia en Santa Fe, junto con el cadáver de uno de sus perros, mientras que otros dos perros se encontraban vivos en la propiedad.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube