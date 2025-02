Video: La aclaratoria de Shakira sobre Karol G en pleno concierto

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas nuevamente la relación entre las colombianas Shakira y Karol G dio tela para cortar en un concierto en Bogotá.

Medios locales reportaron que en el escenario del estadio El Campín Shakira desmintió las especulaciones sobre una rivalidad.

Durante el concierto, Shakira se dirigió a sus fans y habló de la resiliencia femenina con motivo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran.

"Pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto, y es que nosotras… nosotras después de cada caída nos levantamos más sabias, un poco más fuertes… un poco más, como dice mi amiga Karol, triple M. Y si queremos llorar, lloramos. Y si no, facturamos”, dijo.

Es de recordar que, en 2023 se unieron con el sencillo ‘TQG’, una colaboración polémica en la industria. El tema se convirtió en un himno entre las mujeres pues además, coincidió con detalles de la vida personal de las artistas.

