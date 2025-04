Gaby Spanic envía a su hijo fuera de México y revela las razones

Gaby Spanic, reconocida por emblemáticas telenovelas como La usurpadora, ha compartido detalles íntimos sobre su relación con su hijo Gabriel de Jesús, quien pronto cumplirá 17 años. Con orgullo, la actriz lo describe como un joven responsable, inteligente y cercano, destacando su complicidad en actividades cotidianas como cocinar o preparar celebraciones familiares.

“Es el príncipe de mi vida, mi motor”, expresó Spanic en una entrevista para Woodside Media TV. Resaltó que, desde pequeño, lo involucró en tareas del hogar para fomentar su independencia: “Cuando vamos al súper, me ayuda; en Navidad preparamos juntos la cena. Será un gran hombre para quien lo acompañe”, afirmó.

Sin embargo, la distancia actual entre ambos le afecta emocionalmente. Desde hace un tiempo, Gabriel estudia en Canadá, decisión que la actriz respeta, pero que al inicio le provocó un profundo vacío. “El primer mes estuve muy deprimida. Somos muy compañeros; extrañaba su presencia constantemente”, confesó.

¿Por qué Gabriel rechaza conocer a su padre?

Otro de los temas abordados fue la relación ausente entre Gabriel y su padre. Spanic aclaró que, aunque siempre promovió un acercamiento, su hijo no está listo para ello:

"Él no quiere. Dice: ‘Mamá no estoy preparado, que le vaya bonito a mi papá, no tengo nada en contra de él, le deseo lo mejor, pero en este momento no lo quiero conocer, quien quita y en un futuro a lo mejor que yo esté más maduro y él, no sé, más viejito quizás, pero ahorita no’".