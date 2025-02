'La Casa de los Famosos All Stars': Osmel Sousa cuenta la estrategia durante su participación

Suscríbete a nuestros canales

El missólogo cubanovenezolano, Osmel Sousa decidió contar cuál fue su gran "estrategia", durante su participación en el reality Show La Casa de los Famosos All Stars.

A través de las redes sociales de la revista People, se publicó un video en el que El Zar de la Belleza, cuenta que en la mansión cada particpante debía cumplir con una labor de limpieza.

"Fue una experiencia inolvidable. Cuando yo vi el panorama, de que un día uno limpia el baño, otro le tocaba fregar yo dije: 'Yo no vine aquí ni a fregar ni a lavar baños'", dijo Osmel Sousa en el video.

En este sentido, el actual presidente asesor del Miss Universo confesó que decidió hacerse "el viejito", para no hacer ninguna de las tareas del hogar en La Casa de los Famosos All Stars.

"Yo pedí una mecedora, me sentí ahí y me levanté a los tres meses porque nunca limpié el baño, nunca lave platos, no hice nada más que estar sentado", confesó.

Asimismo, añadió que su participante favorita es Laura Bozzo y que espera que este año le vaya muy bien.

