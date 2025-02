Premios BAFTA 2025: Conoce la lista de los ganadores

Suscríbete a nuestros canales

La película 'Cónclave' fue la gran triunfadora de la 78 edición de los Premios BAFTA del cine británico tras ser consagrada como mejor película y lograr cuatro máscaras doradas, en lo que supuso un sorpresivo empate con 'The Brutalist', que se impuso en dos de las categorías principales: mejor actor y mejor dirección.

Lista completa de los ganadores en los premios BAFTA 2025



-Mejor película: Cónclave



-Mejor dirección: Brady Corbet ('The Brutalist')



-Mejor actor protagonista: Adrien Brody ('The Brutalist')



-Mejor actriz protagonista: Mikey Madison ('Anora')



-Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña ('Emilia Pérez')



-Mejor actor de reparto: Kieran Culkin ('A Real Pain')



-Mejor guión original: 'A Real Pain'



-Mejor guion adaptado: 'Cónclave'



-Mejor película británica: 'Cónclave'



-Mejor película de habla no inglesa: 'Emilia Pérez'



-Mejor película de animación: 'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas' ('Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl')



-Mejor película para niños y familias: 'Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas' ('Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl')



-Mejor documental: 'Super/Man: The Christopher Reeve Story' ('Super/Man: La Historia de Christopher Reeve'.



-Mejor cortometraje británico: 'Rock, Paper, Scissors'



-Mejor cortometraje británico de animación: 'Wander to Wonder'



-Mejor debut de un escritor, director o productor británico: 'Kneecap'



-Mejor fotografía: 'The Brutalist'



-Mejores efectos especiales: 'Dune: Parte 2'



-Mejor diseño de vestuario: 'Wicked'



-Mejor Diseño de Producción: 'Wicked'



-Mejor maquillaje y peluquería: 'The Substance' ('La Sustancia')



-Mejor edición: 'Cónclave'



-Mejor sonido: 'Dune: Parte 2'



-Mejor banda sonora original: 'The Brutalist'



-Mejor casting: 'Anora'



-Premio 'EE Rising Star' (Estrella Revelación): David Jonsson ('Alien: Romulus')



-Premio BAFTA Fellowship a la trayectoria: Warwick Davis.



-Premio a la mejor contribución británica al cine: Medicinema.

